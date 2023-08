Argentina no entrará a grupo BRICS y Alberto Fernández desistió de participar en su cumbre

Alberto Fernández, presidente de Argentina Credito: Web

22-08-23.-El presidente argentino, Alberto Fernández, no asistirá a la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) porque no está prevista la incorporación de Argentina al bloque, según confirmaron este lunes a EFE, fuentes oficiales.



Se esperaba que la expansión del grupo fuese el temario principal, sin embargo, fuentes de la Cancillería argentina indicaron a EFE que la oficialización de ingreso a nuevos países no está en la agenda de la conferencia, pese a la gran expectativa al respecto.



Ante esta situación, Fernández desistió de la idea de trasladarse hasta Johannesburgo, capital de Sudáfrica, donde el Gobierno ejerce este año la presidencia rotatoria y desde el martes se celebre el primer encuentro presencial desde el inicio de la pandemia del coronavirus en 2020.



Unas 23 naciones han expresado interés formal de unirse al BRICS, incluyendo a Argentina, y es probable que este asunto se mencione el próximo jueves durante las últimas reuniones conocidas como "BRICS Africa Outreach" y "BRICS Plus Dialogue", en las cuales el canciller argentino Santiago Cafiero participará de manera virtual, subrayaron las fuentes.



Para el país suramericano significaba las chances de ampliar aún más sus destinos comerciales, las exportaciones y con ello el ingreso de divisas, que tanto le hacen falta para afrontar las deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 45.000 millones de dólares.



Sin el potencial ingreso, Argentina tampoco podría acceder a créditos inmediatos del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, un bloque que representa a más del 42 % de la población mundial y al 30 % del territorio del planeta, así como el 23 % del producto interior bruto (PIB) y el 18 % del comercio global.

