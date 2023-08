Brasil: Concejal de izquierda y su hija reciben amenazas de muerte

21 de agosto de 2023.- La concejala Iza Lourença (PSOL) de Belo Horizonte (MG) difundió una nota este domingo (20) sobre las amenazas de ‘violación correctiva’ que sufre desde la semana pasada. Ella y su hija de 3 años han sido amenazadas a través de mensajes en sus correos institucionales desde el viernes pasado (18).

“Nuevos mensajes que amenazan no solo mi integridad física sino la de mi hija de 3 años. En un solo día se hicieron cuatro nuevas amenazas, con mayor gravedad que las anteriores porque contienen datos personales míos y de mi familia”, escribió la concejala, columnista de Brasil de Fato MG .

En el comunicado, la concejala informa que ya se tomaron las medidas de protección legal y que está siendo resguardada por la Guardia Municipal.

“Somos blanco de la violencia política de género, como tantos otros compañeros parlamentarios y activistas de derechos humanos en este país. Los delincuentes no dejan lugar a dudas de que nuestras vidas están amenazadas porque somos quienes somos y defendemos un colectivo de izquierda y democrático. proyecto político”, agregó.

La regidora también comunicó que activará el Ministerio Público y los Ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Ciudadanía, Igualdad Racial en alianza con la regidora del BH, Cida Falabella, y la diputada estatal Bella Gonçalves, quienes también han recibido amenazas y ataques por discursos de odio en Minas Gerais.

Aquí su mensaje en Instagram

“El viernes pasado recibí nuevos mensajes que amenazan no solo mi integridad física sino también la de mi hija de 3 años. Se hicieron cuatro amenazas de muerte en un solo día, más graves que las anteriores porque contenían datos personales míos y de mi familia. Refuerzo que ya he tomado las medidas de protección legal, de igual forma me apoya la escolta de la Guardia Municipal. Es importante decir que somos blanco de la violencia política de género, como tantas otras compañeras parlamentarias y activistas de derechos humanos en este país. Los delincuentes no dejan lugar a dudas de que nuestra vida está amenazada porque somos quienes somos y defendemos un proyecto político colectivo de izquierda y democrático. Los discursos de odio y las amenazas son el modus operandi de estos grupos. Están organizados a la sombra de la red profunda y tienen operaciones nacionales. Nos pondremos en contacto con el Ministerio Público y los Ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Ciudadanía, Igualdad Racial. Queremos la detención de los responsables. Nos mantenemos firmes. No divulgaremos el contenido de los mensajes y mucho menos sus autores para que no crezcan aún más. Gracias por la red solidaria que se ha movilizado para nuestra protección. ¡Contra los cobardes, somos coraje!”

Vía @izalourenca