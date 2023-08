(VIDEO) Ecuador: Luisa González del correísmo y el derechista Daniel Noboa disputarán la segunda vuelta

21-08-23.-En una jornada electoral que contó con la participación de más del 82% del padrón electoral ecuatoriano, la representante del correísmo y única mujer que busca la presidencia, Luisa González, se disputará la presidencia ecuatoriana con el joven empresario, Daniel Noboa, en la segunda vuelta electoral que definirá el binomio presidencial que liderara el Ejecutivo ecuatoriano. Además, el 'si' toma ventaja en las consultas populares relacionadas al extractivismo en reservas naturales."Informamos al país que estos resultados ya marcan una tendencia para asegurar que las ecuatorianas y ecuatorianos acudiremos a una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre”, expresó Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que además agradeció la "actitud democrática" de todos los contendientes electorales.Las elecciones generales adelantadas de este 20 de agosto vieron al correísmo como gran ganador de la jornada. Con el 85% de las boletas contabilizadas, la candidata izquierdista lidera la preferencia del electorado con el 33% de los votos a su favor, por encima de Daniel Noboa, con 23,9%; Christian Zurita, con 16,4%; Jan Topic, con 14,6% y Otto Sonnenholzner, con 7,1%.La sorpresa de la noche también fue el mal desempeño de Yaku Pérez, candidato indigenista que se quedó a pocos votos de entrar al balotaje en los comicios presidenciales de 2021, pero que ahora solo logró recaudar el 3,8% de las boletas a su favor.En la celebración de los resultados, Luisa González afirmó que siente una "alegría inmensa" tras los resultados preliminares que la sitúan como la primera fuerza política en la escena presidencial. Además, subrayó que ella y su equipo "van ganando cerca de 1,5 millones más de votos a quien le sigue", haciendo referencia a Noboa.El correísmo también se adelanta en las elecciones legislativasMás de diez millones de ecuatorianos emitieron su voto, tanto en el interior del país como en el extranjero, para no solo elegir a su próximo presidente, sino que también para conformar el Poder Legislativo ecuatoriano, materializado en la Asamblea Nacional.Después de poco más del 52% de las mesas electorales escrutadas en las boletas legislativas, el partido de González, Revolución Ciudadana, lleva la ventaja con el 38% de los votos a su favor, por encima de Alianza Gente Buena, coalición que incluye el partido del fallecido Fernando Villavicencio, con 21,7% de las boletas en favor de su proyecto; les sigue Alianza ADN, con 14,4% de los votos; el PSC, con 10,6% del electorado a su favor y otros cinco partidos que, en conjunto, juntan poco más del 11% de las boletas.Desde la capital ecuatoriana, el candidato del movimiento Construye, Christian Zurita, subrayó que, aunque su candidatura presidencial no juntó los votos necesarios para participar en segunda vuelta, su coalición sí logro obtener una buena representación legislativa en la Asamblea Nacional, lo que abrirá "un camino de esperanza para los ecuatorianos".'No' al extractivismo en el Yasuní y el Chocó, por el momentoAdemás de tener como objetivo el definir a los próximos gobernantes de Ecuador, la jornada electoral de este 20 de agosto también orilló a los ciudadanos a expresar sus deseos relativos a la protección de dos de las reservas naturales más importantes, no solo del país, también de todo el continente: El parque nacional Yasuní y el Chocó Andino.Las autoridades ecuatorianas decidieron incluir en estos comicios generales dos consultas populares que podrían definir el futuro de ambos territorios. El conteo de estos balotajes, por el momento, apenas es de poco más del 25% y se espera que se publiquen los resultados hasta el 4 de octubre.“¿Está de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano debería mantener los campos petroleros de ITT, conocidos como Bloque 43, indefinidamente bajo tierra?", esta es la pregunta a la que millones de ecuatorianos contestaron con 'si' o 'no' y que definirá, por lo menos un año de administración, el manejo del Yasuní.Sobre la cuestión del Yasuní, las autoridades electorales ecuatorianas informan que el 'si' ha reunido poco más del 58% de los votos, por encima del 41% que ha recibido el 'no'. Si las cosas permanecen así, el Gobierno ecuatoriano tendrá máximo un año para detener las extracciones petroleras en el Bloque ITT del Yasuní.El Bloque ITT (por los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini) le dio forma a la 'Iniciativa Yasuní', propuesta en 2007 por el entonces presidente, Rafael Correa. En un intento de preservar las fuentes de petróleo en el subsuelo de la zona, a cambio de una jugosa compensación internacional.El proyecto no tuvo éxito y la administración del izquierdista reactivó la extracción en la zona en 2013, sin embargo, las discusiones en torno a la protección del que es el parque nacional más grande del Ecuador y pieza fundamental del Amazonas, vuelvan a tomar relevancia.Por otro lado, otra consulta busca prohibir la minería en la zona del Chocó Andino, que reúne casi 250.000 hectáreas además de una riqueza en minerales como el cobre, la plata y el oro, lo que provoca que el Chocó sea una zona muy atractiva para el extractivismo minero, lo que provoca consecuencias irreversibles en su composición ambiental.A pesar de que la consulta del Chocó era regional, por lo que no podían votar ciudadanos que no fueran residentes de la zona, las opciones tenían más detalle que la consulta del Yasuní, teniendo cuatro opciones para elegir: Si se debe conservar la zonza o si se debe abrir la minería en la región en pequeña, en mediana o en gran escala.Por el momento, la opción favorable a conservar la reserva del Chocó como área protegida va ganando con un demoledor 67% de la preferencia, frente al 32% de todas las opciones que aceptan la minería en la zona.*France 24 con información de EFE, Reuters y medios locales