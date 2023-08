Delegación de la Comunidad Económica de Estados de África llega a Níger para negociar

Delegación de la Comunidad Económica de Estados de África llega a Niger

19 de agosto de 2023.- Una nueva delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) llegó este día a la capital de Níger, Niamey, para establecer diálogos con la junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado del pasado 26 de julio, y tratar de buscar una solución diplomática a la crisis.



"Sí, una delegación de la CEDEADO encabezada por el general AbdulSalami Abubakar [presidente de Nigeria entre 1998 y 1999] ha viajado nuevamente a Niamey para dialogar con los golpistas", declaró a Efe una fuente de la Presidencia de Nigeria, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del bloque, con sede en Abuya, la capital. "La CEDEAO siempre ha dicho que la intervención militar es el último recurso (…), se espera que la junta finalmente le dé una oportunidad al diálogo", agregó por teléfono la fuente, bajo condición de anonimato. El bloque dijo tras una reunión ayer que estaba listo para una intervención militar "quirúrgica".



La delegación está encabezada por el expresidente nigeriano, dijo el departamento de comunicación de la junta militar, el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP), confirmando la llegada del grupo negociador. Abubakar ya viajó a Niamey en nombre de la CEDEAO el 3 de agosto, pero no consiguió reunirse con el nuevo hombre fuerte de Níger, el general Abdourahamane Tiani, ni con el presidente derrocado.



La nueva embajadora de Estados Unidos para Níger, Kathleen FitzGibbon, llegó también a Niamey con la intención de buscar una solución pacífica al golpe de Estado, aunque no presentará sus cartas credenciales a la nueva junta militar, informó este sábado el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado. En él, enfatiza que su llegada no supone "ningún cambio" en la postura de Washington y que sólo responde a la necesidad de que haya líderes con experiencia a cargo de la misión diplomática en "este tiempo difícil".