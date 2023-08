Propietarios de medios de comunicación de México detrás de campaña en mi contra: AMLO

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que quienes han ordenado la campaña contra su gobierno son los propietarios de las empresas de comunicación (radio, televisión y periódicos) más allá de los conductores de noticias, que son solo unos "peleles". De igual forma, consideró que los vínculos del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez con el ex presidente Felipe Calderón explica la actuación de este organismo que ha llegado a distorsionar sus expresiones para acusarlo de violencia política de género.



Durante su conferencia, sin mediar pregunta el mandatario reiteró que la campaña emprendida para adjudicarle burla y falta de sensibilidad en el caso de los jóvenes secuestrados y posiblemente asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, la han emprendido estos propietarios.



"Acepto el desafío.que bueno que se están ventilado estos asuntos, así voy a dejar claro y de manifiesto el bloque conservador en México,maque le han causado muchísimo daño al país y al pueblo. ¿Quién es quién?¿Que le voy a echar la culpa a los peleles? No, llegan y los contratan. O a los conductores de radio y televisión. ¿O son libres.? ¿Son independientes, no actúan por consigna? No, ellos reciben órdenes para golpear.



Molesto aún por la información difundida el pasado miércoles sobre sus expresiones en la conferencia, López Obrsdor advirtió: "Es arriba, nada más que sepan que acusó recibo, porque es extremo."



Deploró que en los noticieros de radio se haya equiparado su expresión de haber escuchado las preguntas sobre los jóvenes de Lagos de Moreno en su conferencia del miércoles, con la roque señal de Humberto Roque Villanueva para celebrar el aumento al Impuesto al Valor Agregado.



Consideró que Es el colmo del cretinismo, inventar lo que no sucede y que "va en contra de mis convicciones y principios, lo más importante en mi vida. Mi humanismo, creen que soy igual que ellos pero todo es por el hambre del dinero, están acostumbrados a saquear."



Cuestionó que el TEPJF haya ordenado retirar dos conferencias de las redes gubernamentales en donde denunciaba la distorsión de sus expresiones en torno a la senadora Xochitl Galvez donde señaló la manera en que se acordó su postulación.