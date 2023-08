EEUU: trabajadores de un hospital de Chicago hacen una huelga y en 15 días ganan un aumento

Personal de salud en huelga, hospital de Chicago

16 de agosto de 2023.- En el hospital de Loretto, alrededor de 200 trabajadores del hospital se declararon en huelga durante más de una semana exigiendo mejores salarios. Su nuevo contrato incluye un aumento promedio del 14,5% durante tres años.



Luego de una huelga de 11 días que impulsó a un vecindario del lado oeste de Chicago, alrededor de 200 trabajadores de hospitales que tratan a pacientes sin seguro o con seguro insuficiente ganaron y ratificaron un nuevo contrato que creen les ayudará a servir mejor a la comunidad.



Los miembros de SEIU Healthcare , en su mayoría empleados negros, incluyen asistentes de enfermería, técnicos de la sala de emergencias, trabajadores de salud mental y personal de limpieza en el Hospital Loretto, un centro médico de 122 camas en el vecindario de Austin. Loretto es una empresa privada pero financiada con fondos públicos.Hospital de " red de seguridad", que trata a pacientes de bajos ingresos independientemente de su seguro, especialmente en temas como la adicción y la salud mental.



“ No nos declaramos en huelga solo por nosotros mismos. También hicimos esto por los pacientes de la comunidad”, dijo Carla Haskins, técnica de atención al paciente en Loretto." Queremos brindarles un hospital donde se sientan seguros para venir, donde haya un ambiente cálido y acogedor".



En Loretto, donde muchos trabajadores de tiempo completo ganan tan solo $ 17 por hora a pesar de ser considerados​“ esencial” durante la pandemia, la tasa de vacantes laborales es del 35 % y la tasa de rotación de empleados es del 60 %. A lo largo de las negociaciones del contrato, el sindicato sostuvo que los bajos salarios son la causa de la escasez de personal y la alta rotación.



Los informes de inspección de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, obtenidos por WBEZ , indican que en los últimos años, varios pacientes han muerto o han estado peligrosamente cerca de morir en Loretto, específicamente debido a la escasez de personal.



El paro laboral comenzó el 31 de julio y se suspendió el 10 de agosto después de que se llegó a un acuerdo que incluye aumentos salariales generales, aumentos de tarifas iniciales, aumentos por años de servicio y Juneteenth como feriado pagado. Según Anne Igoe, vicepresidenta de sistemas de salud de SEIU Healthcare, los trabajadores verán un aumento promedio de 14 . 5 % durante tres años, con el pago mínimo inicial aumentando a $ 19 por hora.



“ Con una tasa de rotación del 60 %, el 40 % se quedó, y ese 40 % se mantuvo firme”, dijo Haskins a In These Times ." Ahora podemos atraer a personas más competitivas a nuestro edificio, en lugar de entrar y trabajar uno o dos días y luego irse por el salario".



Al inicio de la huelga, la dirección de Loretto culpó del paro al sindicato exigiendo" aumentos de salario poco prácticos en el primer año".



“ Los directores de estos hospitales me están diciendo,' Necesitamos el dinero para pagar a los trabajadores.' Oh, está bien, está bien”, dijo el representante estatal Marcus Evans, Jr., quien preside el Comité Laboral en la Cámara de Representantes de Illinois, en un mitin de huelga." Después de que obtuvieron todos los dólares estatales para cubrir sus salarios, no tienen dinero para los trabajadores".



En mayo, la Asamblea General de Illinois asignó $ 10 millones para el Hospital Loretto" para abordar los bajos salarios y la rotación de personal". En una carta enviada durante la huelga, más de 35 legisladores estatales pidieron a la gerencia del hospital que" siga nuestra directiva claramente expresada para esta financiación, e invierta la asignación de $ 10 millones en sus trabajadores".



“ Lo que pedían nuestros miembros no estaba del todo fuera de lugar. El hecho de que tuviéramos que ir a la huelga por 19 dólares la hora es duro”, dijo Igoe a In These Times .



Soporte comunitario



Numerosos funcionarios electos se unieron a los piquetes de Loretto, incluidos los representantes de la Cámara de Representantes de los EE. UU. Delia Ramírez y Danny Davis, la representante estatal Lakesia Collins (ex miembro y delegada de SEIU Healthcare), el senador estatal Willie Preston, el comisionado del condado de Cook Anthony Quezada, Ald. Jessie Fuentes y muchos otros.



El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, que vive en el vecindario de Austin y es" no es un extraño para Loretto", ayudó a acercar a las dos partes en las negociaciones, dijo Igoe.



Los aliados laborales del Sindicato de Maestros de Chicago, la Federación Laboral de Chicago, el Sindicato Postal Estadounidense y los Trabajadores del Hierro también salieron a apoyar a los huelguistas, y los piqueteros informaron que los Teamsters de UPS se negaron a cruzar la línea del piquete. Los huelguistas de Loretto también se unieron a los miembros en huelga de SAG-AFTRA, incluido el actor Sean Astin, en una manifestación de solidaridad en el centro de la ciudad en Daley Plaza el 4 de agosto .



Además, el reverendo Jesse Jackson y otros líderes religiosos se unieron a los trabajadores en una vigilia el último día de la huelga.



Igoe dijo que el amplio apoyo público reflejaba la dedicación de los trabajadores a la comunidad, y señaló cómo, incluso desde la línea de piquete, Haskins y otros empleados en huelga ayudaron a salvar a un paciente que vieron caminar hacia una autopista cercana mientras tomaban un" brote psicótico".



“ Mis pacientes son mis pacientes de por vida”, dijo Haskins." Mi cuidado y mi preocupación por mis pacientes y esta comunidad no se detiene cuando salgo y me voy a casa".



Regina Smith, una trabajadora de servicios alimentarios y dietéticos que estaba en huelga, llamó a Loretto" el pequeño hospital con un gran corazón".



“ Agradecemos a Dios que podamos venir aquí y servir todos los días, ya sea que estemos cansados, que haya una pandemia, que haga frío afuera, que tengamos poco personal”, dijo." La escasez de personal no significa que no nos importe".



Esta fue al menos la segunda huelga en un hospital de la red de seguridad en los Estados Unidos este año después de que 3.500 enfermeras del Centro Médico Montefiore en el Bronx, Nueva York, se declararon en huelga durante tres días en enero antes de asegurar un nuevo contrato a través del Estado de Nueva York. Asociación de Enfermeras. La huelga de Loretto fue diferente porque involucró a personal de apoyo de bajos salarios en lugar de enfermeras registradas.



Igoe dijo que SEIU Healthcare está actualmente en negociaciones para ganar un nuevo contrato en el Hospital Roseland, otra red de seguridad, en el lado sur de Chicago. Agregó que el sindicato está trabajando con funcionarios electos y aliados de la comunidad para asegurar más fondos estatales para hospitales de la red de seguridad para garantizar salarios más altos y una menor rotación para mejorar la atención.



“ Estar en huelga fue una elección con integridad, disciplina y humildad. Para avanzar, debes tomar una posición”, dijo Smith." Al final del día, lo resumiríamos como dignidad, respeto en nuestro cheque".