Qué dice la izquierda en Argentina sobre el resultado de las PASO

16 de agosto de 2023.- Este domingo fueron las elecciones primarias en Argentina. Las PASO son ofrecen un panorama de quienes se disputarán la presidencia para el próximo periodo en el país sureño. Ofrecemos el balance y análisis que se hace desde la izquierda en Argentina, aglutinada en el FIT-Unidad. Este material es reproducido de la página periodismo de izquierda del MST argentino. Elecciones 2023.

Del triunfo de Milei a la votación del FIT-U, nuestras principales conclusiones Pasaron las elecciones PASO y las mismas trajeron sorpresas y cambios en las perspectivas hacia las elecciones generales. Compartimos unas primeras opiniones sobre varios de los temas centrales en debate; los motivos del triunfo de Milei, el alcance del golpe recibido por juntos por el Cambio y Unión por la Patria. La votación del Frente de Izquierda en general y el resultado de nuestra lista que no ganó a nivel nacional, pero sí obtuvo un triunfo clave en la Capital del país y en varias provincias.

El triunfo de Javier Milei cuando comenzaron a conocerse los primeros resultados la sorpresa invadió al periodismo; Milei estaba ganando en distritos claves. Y eso se fue consolidando a lo largo de las horas hasta certificar al final del escrutinio que el candidato de "La Libertad Avanza" se alzó con más del 30% de los votos.

No solo fue el candidato más votado a presidente, además su caudal de votos superó a la suma de los dos candidatos de Juntos por el Cambio y a la suma de los dos candidatos de Unión por la Patria. Los motivos de su triunfo tienen que ver con el hecho de que pudo canalizar gran parte del descontento acumulado contra el gobierno y contra los partidos que han gobernado, que tras el gobierno del PRO primero con Macri y ahora estos cuatro años del peronismo con Fernández, han llevado al país a una catástrofe donde millones viven cada vez peor.

Tomando en cuenta el desastre de este último gobierno del PJ, podemos decir que una vez más, como antes ocurrió en otros países Brasil y en otros, el llamado progresismo que ajusta cuando gobierna termina favoreciendo variantes de derecha, en este caso a Milei, por la frustración y el descontento general que provoca.

En este caso y en el marco de esa situación general de crisis, con la economía cada vez más descontrolada los últimos meses y la última semana recorrida por un nuevo salto del dólar, el asesinato de una niña en Lanús y la policía asesinando a un militante en el Obelisco, se fue generando un combo de crisis económico-social que terminó fortaleciendo la bronca a los gobiernos a la hora de votar, principalmente a través del voto a Milei y por otra parte expresándose en que otro sector no fuera a votar (lo hizo solo el 68%) y otra parte de la población votara en blanco.

Que más de siete millones de personas voten a un candidato abiertamente derechista, retrógrado y antiderechos, muestra un corrimiento a derecha de la situación al menos en el plano electoral, no se puede negar ese hecho. Pero tampoco no ver que el mismo está combinado con un voto bronca de amplias franjas que lo tomaron como herramienta para castigar. Y ahora dejaron a este derechista impresentable, de cara a las elecciones generales, como un posible ganador que pase al balotaje después de octubre.

La votación en general, con un alto porcentaje votando variantes de derecha o a Massa que es artífice del pacto con el Fondo, confirman lo que planteamos en toda la campaña: que la izquierda tiene que prepararse para el país complejo y tensionado se viene. Que será de más FMI, más ajuste e intento de quita de derechos sociales y democráticos, con más represión para aplicarlo y más respuestas sociales y luchas como respuesta. Golpazo al PRO y al PJ Las dos principales coaliciones del país, las que todos los grandes medios oficialistas y opositoras daban como primeras fuerzas y a quienes ayudaron previo al domingo, sufrieron un tremendo golpazo político al ser derrotadas ambas por Milei.

Quedando muy en crisis sus estructuras de dirección y poniendo más en crisis e incertidumbre al régimen capitalista del país, de cara a lo que viene. En el caso de Juntos por el Cambio, finalmente Patricia Bullrich con el apoyo de Macri fue la ganadora sobre Larreta que hizo muy floja elección. La candidata no alcanzó ni el 20% de los votos, quedando doce puntos debajo de Milei quien le robó el espacio y el discurso, apareciendo hoy con más posibilidades para quien quiere ese tipo de perfil y de propuestas.

Bullrich tendrá que remar mucho para tratar de llegar a la segunda vuelta y no lo tiene garantizado para nada, se encamina a una situación muy difícil en las generales, aunque a la vez no es descartable que pueda avanzar por la crisis del oficialismo. En el caso del peronismo y Unión por la Patria no le salieron sus planes en nada, solo Kicillof pudo ganar en Buenos Aires, aunque ajustadamente. Sergio Massa apostaba a ser individualmente el candidato más votado, aunque perdiera como frente, y así llegar mejor a las generales.

No pudo lograr eso quedando bastante más atrás de Milei y en la suma como frente algo por debajo de Juntos por el Cambio, mientras al interior del frente el llamado kirchnerismo está muy desdibujado. Igualmente, en la medida que el ganador es Milei, intentará crecer y meterse en el balotaje aprovechando el temor de una franja grande de la población de que Milei sea presidente. Apelará todo lo posible a eso, comenzando Massa por tratar de quedarse con todos los votos de Grabois, que hizo una buena votación superando el 5% de los votos, y a partir de ahí tratar de atraer a otra franja que no votó o del propio Larreta.

Lo que tiene en contra para intentar crecer es que son gobierno, aplican y ajustan a diario y eso los limita, como la devaluación que hicieron hoy. Ese marco le generar dificultades. La votación nacional del Frente de Izquierda Nuestro frente obtuvo algo más de 628.000 votos en la categoría presidencial, ganando la fórmula de Bregman y del Caño, sobre nuestra lista de Solano y Ripoll, y una votación algo mayor en cargos legislativos. La votación lograda se da en el complejo marco de escenario general de crisis y más corrido a derecha, lo cual fue una dificultad para la izquierda y con el agregado de que la lista de Grabois actuó como contención de descontentos dentro del peronismo.

En este contexto la votación del FIT-U fue algo menor que en las presidenciales de 2019, pero reflejó también un hecho importante: la consolidación de una importante franja de votantes que siguen eligiendo a la izquierda anticapitalista y socialista pese a la coyuntura difícil, este es un dato importante a rescatar. Algo que por ejemplo en la izquierda no le ocurrió al Nuevo MAS de Castañeira, que habló en la campaña de "renovar a la izquierda", pero con su marcado sectarismo hacia el FIT-U y su rechazo a la unidad, retrocedió muchísimo en votos bajando al muy escaso 0,35%: un fuerte fracaso. Mantener esta importante base social obrera y popular es una conquista de nuestro frente que merece reivindicarse y ratifica el valor de un espacio de unidad de la izquierda más allá de todas sus debilidades.

En este contexto, también es bueno marcar que no pudimos avanzar en este caso y no logramos atraer a una nueva parte de descontentos ni que una franja nueva elija castigar con la izquierda. Eso en nuestra opinión habla de los problemas de política y orientación que tiene nuestro frente y que insistentemente hemos marcado todos estos años, antes y durante la campaña electoral. Sobre la base de esta votación general del FIT Unidad, valoramos la campaña realizada por nuestra lista "Unidad de luchadores y la izquierda" entre nuestro MST y PO, que batalló en todo el país y ganó en CABA, Salta, Catamarca y Chaco, y en algunas categorías en otras provincias, con una gran campaña además en Buenos Aires con Bodart como candidato a gobernador.

Y lo hicimos proponiendo un proyecto de frente más firme, más convocante, más democrático y que impulse la organización permanente de las luchas obreras y populares para que deje de ser solo un frente electoral, algo que equivocadamente el PTS no se propone. No haber ganado nacionalmente en esta ocasión, no elimina la necesidad de seguir peleando por nuestro proyecto de frente, muy por el contrario realza esa necesidad. Y por eso todo lo logrado por nuestra lista lo ponemos al servicio de seguir dando esta pelea por mejorar y fortalecer al Frente de Izquierda, para que juegue un rol positivo en el país que viene. Por supuesto, como parte de esta pelea política, ahora nos disponemos a dar una fuerte batalla electoral en la campaña hacia las elecciones del 22 de octubre, haciéndolo ahora desde las listas comunes de todo el Frente de Izquierda en todo el país, con la fórmula presidencial que ganó y con nuestra militancia del MST integrando las listas del FIT-U en todo el país.

Y lo haremos con fuerza y contra todas las listas de Milei, el PJ y de Juntos por el Cambio. Lo haremos como un nuevo capítulo de la lucha contra los planes que se vienen, lucha que profundizaremos frente al candidato y partido que finalmente sea gobierno a fin de año. Nuestro muy importante triunfo en CABA con Cele Fierro Si hay un hecho notorio e importante dentro de la interna del FIT-U, es que en la Capital del país con Cele Fierro a legisladora y Vanina Biasi a Jefa de Gobierno, ganamos obteniendo más del 65% de los votos sobre la lista del PTS e Izquierda Socialista. De esta forma ellas dos serán la fórmula del frente en octubre, un logro muy destacado de nuestra lista en las PASO.

Vamos en este distrito clave a una gran pelea política contra Jorge Macri el candidato del PRO, contra el peronismo que lleva a Santoro y contra Marra, el candidato de Milei. Y con nuestra compañera del MST Cele Fierro vamos a estar encabezando la pelea por fortalecer al Frente de Izquierda dentro de la legislatura, una enorme e importante tarea política que asumimos con decisión y que nos otorgó el apoyo de miles de trabajadoras, trabajadores y jóvenes de la Ciudad Capital este domingo. Siendo éste el lugar donde más está planteado obtener diputados de izquierda y de nuestro frente, pudiendo aumentar la representación de nuestra bancada allí.

Daremos esta batalla política con todas nuestras fuerzas porque es muy necesario y por la importancia política que tiene la Capital del país. Y por la misma razón invitamos a todas y todos nuestros simpatizantes y amigos a sumarse a la campaña, ya que lograr una o más bancas en la legislatura, serán una nueva conquista política y de lucha del Frente de Izquierda y de nuestro partido, que las pondremos a disposición de fortalecer todas las peleas políticas y sociales que se vienen en la Ciudad Capital y en todo el país.