Bielorrusia: Campaña internacional de solidaridad obrera contra la represión dictatorial de Alexander Lukashenko

24-08-23.- A continuación, difundimos la denuncia publicada por la Asociación Solidarnast ante lo sucedido en la fábrica «Gomel Maltal and Normal Molders Plant». La Liga Internacional Socialista (LIS) apoya activamente la campaña contra la represión dictatorial de Alexander Lukashenko y por la libertad de los trabajadores presos.



"Terror demostrativo contra los trabajadores en Bielorrusia"



"Acontecimientos recientes en la sociedad anónima «Gomel Maltal and Normal Molders Plant» hablan de la formación de un modelo de gestión totalitario en Bielorrusia. Un video publicado en las páginas oficiales de la planta muestra una escena brutal del arresto del ensamblador mecánico Vital Svatkouski, por darle me gusta a una publicación en las redes sociales.



Credito: Captura. El video muestra a policías antidisturbios armados saltando de un minibús y tirando bruscamente al hombre boca abajo sobre el asfalto. Los efectivos presionaron su rodilla en su cuello y le hicieron preguntas relacionadas con su afiliación ideológica.

En el video, Svatkouski afirmó que fue detenido por los «me gusta» que dejó en la red social Odnoklassniki en videos de las protestas de 2020. Tras su detención, fue sometido a presiones psicológicas y obligado a realizar un vídeo «penitencial» en el que admitía su «culpabilidad».



Según los periodistas, la policía antidisturbios llegó al terreno de la fábrica y detuvo duramente a los trabajadores. Un total de 14 personas fueron secuestradas.



Según la lógica del usurpador Lukashenko, una acción tan demostrativa y brutal de detención y posterior humillación de los trabajadores debería intimidar a quienes no están de acuerdo con su política. Este no es el primer caso de represión brutal de la disidencia y los sindicatos en el país. Los trabajadores bielorrusos se ven privados del derecho a unirse en los sindicatos creados por ellos. En cambio, se ven obligados a ingresar en la Federación de Sindicatos de Bielorrusia (FPB), progubernamental, que cumple la función de controlar a los trabajadores en la empresa.



Se sabe que el tribunal condenó al hombre a 25 días de arresto administrativo. Cumplió el castigo en un centro de detención temporal en Gomel. Mientras tanto, un video «penitencial» del trabajador fue publicado en las redes sociales de la planta de Gomel. Debajo de él aparecieron cientos de comentarios similares que condenaban el hecho del trabajador. Como explicó a Flagshtok una fuente familiarizada con la situación en la planta, la detención del trabajador y su posterior acoso es una acción planificada.



Gomel Casting and Normal Plant, que está bajo el control especial de Lukashenko, ha sido durante mucho tiempo objeto de atención por parte de los servicios de seguridad. Se informa que en los últimos años se contrataron ex «agentes de la ley» en la planta, quienes ahora persiguen y oprimen activamente a los opositores al régimen. Se puede observar una situación similar en todas las empresas estratégicas del país: Belaruskali, Naftan, Mozyr Oil Refinery, BMZ, Hrodna Azot, etc. Se ha denunciado la detención y el acoso de trabajadores en la empresa.



La detención y el acoso de trabajadores que incluso expresan pasivamente su descontento o critican al gobierno es parte de la estrategia de Lukashenko de reprimir todas las formas de activismo después de las protestas masivas de 2020. Las autoridades buscan intimidar o eliminar a cualquier oposición y movimiento laboral para mantener a su poder.



La comunidad mundial y los sindicatos ya han reaccionado ante el terror en Bielorrusia. En junio de este año, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) adoptó una resolución sobre Bielorrusia. Exige la liberación de los activistas sindicales de las cárceles y la implementación de todas las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".



Solidaridad obrera e internacionalista



La LIS ha participado activamente de la campaña "La actividad sindical no es extremismo" exigiendo la libertad de los obreros encarcelados. Ha enviado firmas solidarias de dirigentes y activistas obreros de distintos países, por ejemplo, de: ANCLA (Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática) – Corriente Sindical del MST- Argentina, dirigentes obreros venezolanos de Marea Socialista y de activistas sindicales brasileños. Además, en respuesta al pedido expresado desde la campaña, distintas delegaciones han entregado petitorios en representaciones diplomáticas bielorrusas ubicadas en Brasil, Chile, Francia y España.