Nueva marcha de las Flores en defensa de la democracia en Guatemala

13 de agosto de 2023.- Organizaciones sociales, estudiantiles y sindicatos conformarán hoy en esta capital una nueva “Marcha de las Flores” contra las actuaciones del Ministerio Público (MP) y a favor de la democracia en Guatemala.



La actual crisis demuestra un proceso que no podemos evadir y es necesario advertir a la población para prepararse ante los escenarios adversos que se avecinan, señalaron los organizadores mediante un comunicado.



A falta de una semana del balotaje presidencial, instaron a movilizarse no solo para defender el voto ciudadano emitido el pasado 25 de junio, sino en el objetivo de proponer e imponer los intereses de las mayorías.



También autoridades indígenas, organizaciones de protección animal e interreligiosas consideraron que la posibilidad de un cambio con dinámicas más democráticas es un paso hacia delante, con lo cual se busca transformar la realidad del país.



Preocupados por la situación actual, recordaron la época de la primavera democrática interrumpida abruptamente a través de la contrarrevolución financiada por el gobierno de Estados Unidos.



Ello –subrayaron- significó un estancamiento incalculable y la imposibilidad de superar las relaciones de servidumbre en la que estaba sumida la enorme mayoría de guatemaltecos.



La renuncia del presidente Jacobo Árbenz (1951-1954) a efecto de evitar un derramamiento de sangre demostró que eludir el conflicto violento cuando aún se contaba con el poder y la moral de la sociedad fue un error, sentenciaron.



El nombre de la manifestación surgió por el contexto tan oscuro y gris donde las estructuras criminales no quieren soltar el poder, expresó vísperas de la convocatoria del domingo 23 de julio último Alida Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín, departamento de Escuintla.



Esta vez, la caminata saldrá desde el Jardín Botánico de la Universidad San Carlos, hará varias paradas, una de ellas frente a la Corte Suprema de Justicia, y llegará hasta la Plaza de la Constitución.



A defender la soberanía popular, llamaron además, por su parte, el grupo de organizaciones sociales llamado Convergencia Nacional en Resistencia y Periodistas por la Democracia.



El Ministerio Público allanó varias veces aquí la sede del Tribunal Supremo Electoral, la del movimiento Semilla, y mantiene en curso investigaciones, calificadas de peligrosas.



No obstante a los obstáculos, Bernardo Arévalo, en representación del partido señalado, prosigue su campaña por los departamentos centrado en convencer al mayor número de electores con sus propuestas de corte progresista.



Enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien llega a esta fase por tercera ocasión consecutiva, en las anteriores perdió ante Jimmy Morales en 2015 y Alejandro Giammattei en 2019.

