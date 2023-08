Colombia: desmantelan fábrica de dólares falsos en Cúcuta

Fábrica de dólares falsos en Cúcuta

10 de agosto de 2023.- Unidades de la Dijín, con apoyo de autoridades de EE. UU., desmantelaron la fábrica y decomisaron casi medio millón de dólares.



Hace una semana, en Cúcuta se desmanteló una de las mejores fábricas de dólares falsos que se haya montado en el país, así lo aseguraron algunos investigadores que participaron en el allanamiento.



Los funcionarios judiciales que le seguían el rastro a esa organización que imprimía el dinero aseguraron que jamás habían visto unos billetes falsos tan bien hechos y que a simple vista podían engañar a cualquiera.



“Gracias a unas denuncias conocimos que en Cúcuta había una fábrica donde elaboraban dólares falsos de muy buena calidad y los vendían a un bajo precio a los traficantes que se mueven por la frontera entre Colombia y Venezuela. Ese dinero era usado para el pago de diferentes actividades económicas ilegales y los ponían a circular en el país vecino”, comentó una fuente judicial.



Añadió: “también conocimos que mucha gente que venía de Venezuela adquiría esos dólares para luego llevarlos al otro lado de la frontera y así pagar diferentes cosas. Pero también, ese dinero alcanzó a ser llevado al interior de Colombia, por eso se le hizo un rastreo rápido”.



Superficialmente, los billetes podían pasar por auténticos porque los fabricantes también falsificaban las cintas de seguridad que traen los dólares, además de otros dispositivos como los hologramas.



“Pero la calidad superior se la daban con las tintas, a la hora de la impresión, pues ellos tenían un programa de diseño bastante avanzado en un computador y usaban una impresora láser muy comercial y de buena calidad. El papel que usaban para cada billete era adquirido con un tratamiento especial y una textura similar al usado en los dólares, para que no se descubriera tan fácilmente que eran falsos”, explicó la fuente judicial.



Según las autoridades, cada cartucho de tinta que usaban en la impresión de los billetes podría costar al menos $5 millones.



Pero lo que no han podido establecer los investigadores judiciales es dónde venden esas tintas en Cúcuta o en que otra ciudad.



Esa organización fabricaba el dinero dependiendo de las transacciones que las otras bandas fueran hacer, pues tenían los billetes de una calidad superior y otra que no era tan buena, pues todo dependía las transacciones ilícitas que iban a hacer.



“Hubo organizaciones que les pedían billetes muy bien hechos para que pudieran burlar a traficantes de armas o drogas, o también tenían ‘clientes’ que les decían que necesitaban dinero para estafar a personas incautas que creían que pagando más bajo del precio real, se habían ‘sacado la lotería’ y por eso se iban a gastarlo en Venezuela”, sostuvo la fuente.

Los capturados



“Capturamos a dos personas que eran las encargados de la producción de ese dinero con una calidad superior. Ellas no traficaban los dólares, solo los imprimían y por eso eran contactadas por las diferentes organizaciones criminales que compraban los billetes para a hacer sus transacciones ilícitas”, indicó la fuente.



El reporte judicial indicó que cuando se dio la operación policial, sorprendieron a un hombre y a una mujer en una casa, cuando imprimían una gran cantidad de dólares, quienes fueron detenidos y presentados ante un juez, quien los mandó a prisión.



Las autoridades se incautaron de 437.810 dólares falsos, 517.712 bolívares venezolanos y 150 dinares iraquíes auténticos.



Los investigadores creen que el dinero venezolano que hallaron era procesado para usarlo en la falsificación de los billetes de 50 dólares, pues se ajustaba muy bien al tamaño.



La Dijín, con el apoyo de la Agencia Especial del Servicio Secreto de Estados Unidos y la Fiscalía, se encargó del desmantelamiento de la fábrica de falsificación de dólares.

Incautación en Venezuela



El pasado 22 de julio, las autoridades de Venezuela detuvieron a un hombre con casi 150.000 dólares falsos cuando ingresaba a ese país desde Colombia.



La Guardia Nacional Bolivariana sorprendió a la persona con el dinero cuando pasaba por el punto de control de Peracal, en San Antonio del Táchira.



Según las autoridades venezolanas, el dinero se encontró ocultó en un radio portátil. “Al ser inspeccionados los billetes, se constató que eran dólares falsos. En total se contabilizaron 148.700 en moneda estadounidense”.



Se conoció que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICP) recibe de 4 a 5 denuncias mensuales, relacionadas a dólares falsos.