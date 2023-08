Ecuador: junto a presidenciales, se votará consulta sobre explotación petrolera y minera en reservas naturales

8 de agosto de 2023.- 13, 4 millones de ecuatorianos votarán el 20 de agosto de 2023 para elegir al próximo Presidente y Vicepresidente de la República, asambleístas y además de responder a la consulta sobre la continuidad de la explotación petrolera en el Yasuní y explotación de minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino (provincia de Pichincha).



La Corte Constitucional de Ecuador (CCE) aprobó el pasado 9 de mayo la realización de una consulta, en el caso del Yasuní, esta iniciativa ha sido impulsada por casi una década por colectivos ambientalistas como Yasunidos.



La propuesta popular busca que los ecuatorianos decidan si se deja o no en el subsuelo las reservas de petróleo que yacen en el eje Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), ubicado en el Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, de la Amazonía.



La pregunta que estará presente en la consulta es:



«¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?», planteó la CCE como pregunta.



En el área del Yasuní, se implementan actualmente operaciones a cargo de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador, con una producción aproximada de 55 mil barriles de petróleo diarios, lo que equivale a un 11% de la producción nacional aproximadamente.



Por su lado, el Gobierno ecuatoriano pidió en el mes de abril de 2023 que la consulta en el marco de de Yasunidos se archive, al alegar que podría terminar los contratos preestablecidos en el bloque 43.



Sin embargo, la CCE indicó “que la consulta no es contraria a la seguridad jurídica porque los contratos de preventa petrolera no se refieren específicamente al crudo que se extrae del bloque 43, que el superávit en la producción petrolera respecto de los contratos de preventa no hace indispensable la explotación del bloque 43 para poder cumplir dichos contratos”.



Yasunidos se pronunció sobre la consulta popular el pasado 20 de junio. El grupo ambientalista informó que que harán campaña por el SÍ en todo el país, pues no solo es una pregunta, sino que “está en juego la vida de personas que habitan esos territorios y la supervivencia de un ecosistema valioso para el Ecuador y el mundo”, refirió un comunicado..

Esta nota ha sido leída aproximadamente 258 veces.