(VIDEO) Uruguay: Aumentan en 48% las personas en situación de calle

El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay reveló la existencia de un alza del 48 por ciento de personas en situación de calle en ese país suramericano.



Según la cartera de Seguridad Social de Uruguay, se ha elevado de 920 personas en el 2021 a 1.360 en 2023, mientras que quienes duermen en refugios en Montevideo (capital) a aumentaron 1.395, lo que indica un alza del 24 por ciento.



Por su parte, la socióloga Fiorella Ciapessoni manifiesta que la situación responde a mecanismos y dinámicas que no están siendo atacadas, relativas a las causas, es decir, a los elementos en común que presentan quienes están en esta situación.





A lo anterior, se suman situaciones socioestructurales y desigualdades que no se han podido contrarrestar, sobre todo en el plano habitacional, de las relaciones laborales y de la salud.En ese sentido, para Ciapessoni la situación se ha agravado con el discurso de que la responsabilidad es del protagonista de la situación, y afirma que en realidad las instituciones son las responsables.Desde el 2020, la situación es exponencial y no se han contabilizado madres con hijos y, según los expertos, se requiere de presupuesto para abordar la problemática, además de políticas y programas integrales.El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en el conversatorio de "Personas sin hogar: acciones nacionales y contexto internacional", organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con la participación del Institute of Global Homelessness (IGH, siglas en inglés) indicó que "lejos de ser una posición que la persona elija racionalmente, muchas veces esas personas tienen una historia de vida muy golpeada que los lleva a ese tipo de circunstancias".