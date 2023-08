(VIDEO) Perú: Salida temporal de prisión del exgobernante Alberto Fujimori a un spa causa reacciones

Las reacciones a la salida temporal del preso expresidente peruano Alberto Fujimori a un spa (centro de relajación) continuó hoy generando reacciones y conjeturas, pese a explicaciones oficiales de que atribuyen el hecho a razones médicas.



Un video furtivamente grabado mostró al mandatario condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción cuando ingresaba caminando sin ayuda, ayer, al parecer en buen estado y sin esposas, al Spa Colombiano del barrio limeño de Magdalena, rodeado por guardas carcelarios.





Miles de internautas reaccionaron alarmados y el diario La República comentó que, pese a los pedidos familiares y partidarios de que Fujimori, de 85 años, deje la cárcel por estar muy mal de salud, contrastan con el video, según el cual "se encuentra en buen estado físico".Lo sucedido motivó críticas del abogado Carlos Rivera, quien fue defensor de la parte civil en el juicio, en el que en 2009, Fujimori fue condenado, a 25 años de cárcel, por crímenes que califican como de lesa humanidad, como autor mediato de dos masacres de civiles inermes ejecutados por un escuadrón militar ilegal.Rivera calificó como una burla a los familiares de las víctimas del expresidente que este tenga privilegios como el de salir a un spa pese a estar condenado por violaciones de derechos humanos."No me sorprende en nada, porque el sistema penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, ha manejado la carcelería de Fujimori de una manera especial, caracterizada por beneficios que desde siempre le han otorgado", dijo.Tal situación "viene ocurriendo desde siempre, y la única conclusión que podemos sacar es que Fujimori es un preso especial, que no recibe un trato común", añadió.Ante los comentarios generalizados, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que señala que el video corresponde "a una diligencia médica programada para su atención en la especialidad de odontología, en un centro odontológico donde se viene atendiendo desde hace varios años".La declaración no se refiere al hecho de que las imágenes muestran a Fujimori entrando a un centro de relajación, ubicado al lado de una clínica odontológica privada.Usualmente, el INPE reporta las frecuentes salidas médicas del exgobernante en cuanto se producen y esta vez lo hizo tras las reacciones de internautas.Organizaciones políticas y sociales de oposición sostienen que la presidenta Dina Boluarte mantiene una alianza con el partido fujimorista Fuerza Popular.