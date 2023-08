Guatemala: a 13 días del balotaje, Arévalo y Torres intensifican sus campañas

7 de agosto de 2023.- El binomio presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, visitaron la cabecera departamental de Jutiapa y presentaron sus propuestas a los pobladores que llegaron al parque central en temas agrícolas, de desarrollo social y crecimiento económicos.Este es el segundo departamento que visitan en su cuarta gira de cara a la segunda vuelta electoral del 20 de agosto próximo.Durante su presencia en el municipio revelaron las propuestas para atender temas como la educación, la desnutrición, la salud, el precio de la canasta básica y gasolinas, el combate a la corrupción, así como algunas alianzas que han consolidado en el departamento.Sobre el magisterio nacional, Arévalo se refirió a los acontecimientos de las últimos días en lo que aseveró que Sandra Torres, su rival en el balotaje, ha hecho un pacto con uno de los sindicatos y se ha reunido con maestros para “regar mentiras”.Reveló que se han enterado, por otros maestros con quienes han dialogado, de que en esas reuniones están instruyendo de cómo votar el próximo 20 de agosto.“Les quiero decir que tanto como gobierno, y a título personal, hemos dicho que no hay desarrollo sin educación y no hay educación sin magisterio y no hay magisterio si no se les da condiciones dignas para el ejercicio de la profesión”, resaltó.Relacionó a “los corruptos” y “los mismos de siempre” con el presidente Alejandro Giammattei, de quien dijo que “están gobernando juntos y han hecho alianzas”.“Discúlpenme por el tono personal, pero como el hijo del autor del escalafón magisterial y del Código de Trabajo (Juan José Arévalo Bermejo) no vamos a actuar en contra de los intereses de la clase trabajadora y del magisterio nacional”, aseveró el presidenciable.Añadió: “Ellos van a encontrar en nosotros, Karin y yo, unos aliados para trabajar por la dignificación del magisterio nacional. No crean en esas mentiras, otras más, que están regando los opositores políticos”.La vicepresidenciable, Karin Herrera, se refirió a las acciones que tomarán para evitar la corrupción en su gobierno. Indicó que quienes vayan a formar parte del gobierno de Semilla “deben ser personas probas, dispuestas a trabajar y a cumplir con el plan de gobierno para llegar a las metas propuestas y que los fondos públicos lleguen al pueblo”.Advirtió que “aquella (persona) que vulnere esto, para beneficio propio o de otros, será denunciada como corresponde y quien resulte culpable recibirá la muerte civil, para que no pueda ser funcionario nunca más por haber transgredido esos principios”.“Quien haga una obra pública debe ser aquella que demuestre capacidad para hacerlo y que ésta dure por años, y se haga con material de calidad”, resaltó.Según Herrera “llevamos años de robos y abusos de poder. No les ha importado que no llegue agua apta para el consumo humano. Muchos niños mueren por eso, por desnutrición, por condiciones que pueden ser prevenibles”.Según la política “Guatemala tiene todo para estar mejor, pero poco se ha trabajado en el saneamiento ambiental. No se ha trabajado en drenajes y alcantarillas. No han cumplido y en esto quiere trabajar el Movimiento Semilla”.“Toda la población tiene derecho a acceder a un sistema de salud pública digno”, puntualizó.