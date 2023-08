Colombia: Abogado del hijo del presidente Petro renuncia a defenderlo por diferencias de criterio

El abogado Juan Trujillo Cabrera renunció a proseguir en la defensa de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



"Por ser de interés general, informo a la opinión pública que el día de hoy he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro", informó Juan Trujillo Cabrera a través de un comunicado.



El jurista explicó que su decisión obedece a "diferencias de criterios que le impiden que siga al frente del caso", aunque, igual le deseó éxitos al imputado durante su proceso jurídico.



Nicolás Petro había confirmado durante su primera audiencia ante las autoridades colombianas que colaborará con la justicia, con el fin de recibir beneficios durante el proceso y en su posible condena.



"Quiero anunciar a Colombia que he decidido iniciar un proceso de colaboración para contar nuevos hechos. Lo hago por mi familia y mi bebé que viene en camino", afirmó en la audiencia de imputación de cargos.



Durante el procedimiento judicial, el hijo mayor del mandatario y diputado del departamento Atlántico (este) señaló que no es culpable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por lo que no aceptó los cargos que se le imputan.



Según datos de la Fiscalía, el caso comenzó cuando la exesposa de Petro, Day Vásquez, entregó su teléfono a las autoridades para que investigaran chats, llamadas y otras pruebas que demostrarían que el hijo del presidente se enriqueció ilícitamente y lavó dinero. Vásquez reconoció que esos dineros nunca entraron a la campaña presidencial del actual jefe de Estado, sino que iban a ser destinados para la compra de una mansión en la zona de Villa Campestre, en la ciudad de Barranquilla.



Por otra parte, la Fiscalía insistió en que Nicolás Petro es un funcionario público y que el sueldo que recibe, al ser su única actividad, no justifica sus ingresos mensuales, que serían superiores a 50.000 dólares.