Operativos policiales dejan al menos 33 muertos en Brasil

La Policía Civil realiza un operativo para detener a narcotraficantes y prófugos de la justicia en la denominada Cracolandia en Sao Paulo Credito: Alliance

02-08-23.-Al menos 33 personas murieron en operaciones policiales realizadas en los últimos cinco días en Brasil, en los estados de Sao Paulo y Bahia, según los últimos balances divulgados por las autoridades este martes (01.08.2023).



En la Bajada Santista, una región cercana a Sao Paulo, una operación contra el crimen organizado dejó al menos 14 muertos desde el fin de semana, tras el asesinato de un policía días antes, informó el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas.



"No nos alegra que haya enfrentamiento (armado)", pero "no nos someteremos a la delincuencia", dijo Freitas en una conferencia en la que confirmó dos nuevas muertes este martes, para alcanzar un balance de 14.



Otras 19 personas murieron en el estado de Bahia en acciones policiales llevadas a cabo en tres ciudades diferentes desde el viernes, según la Policía Militar de ese estado.



Operación Escudo

En todos los casos, las autoridades afirmaron que los agentes realizaban operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado y fueron atacados primero por "sospechosos".



La Operación Escudo, que continuaba este martes en Sao Paulo, se inició tras el asesinato a tiros del policía Patrick Bastos Reis, de 30 años, durante un patrullaje en una comunidad del municipio costero de Guarujá, uno de los nueve que forman la Bajada Santista, a unos 60 kilómetros de la capital paulista.



El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva criticó el resultado de la operación, comandada por el gobierno de Freitas, que fue ministro del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).



Freitas defendió la actuación policial y aseguró que "si hubo excesos, serán investigados", en respuesta a las denuncias de vecinos de torturas y otros abusos policiales.



Según las autoridades, 32 sospechosos fueron detenidos, incluido el supuesto autor de los disparos contra Reis, y fueron incautadas 11 armas y 20,3 kilos de drogas.



"La acción tuvo indicios claros de venganza (...) ¿Hasta cuándo los gobernantes van a legitimar la violencia policial?", publicó la ONG Amnistía Internacional en sus redes sociales.



El ministro de Justicia y Seguridad del gobierno federal, Flávio Dino, afirmó el lunes que la "reacción inmediata" de las fuerzas de seguridad en la Operación Escudo no le parecía en principio "proporcional en relación con el crimen cometido".



Otro saldo mortal en Bahia

Pero la ola de violencia registrada en los últimos días también provino de Bahia, un estado gobernado por Jeronimo Rodrigues, miembro del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.



Allí, una operación policial lanzada el pasado viernes se saldó con la muerte de siete "sospechosos" en la localidad de Camaçari, 50 km al norte de Salvador.



En una región rural de Itatim, 200 km al oeste, ocho personas murieron el domingo en una acción de la policía, y otros cuatro "sospechosos" fallecieron durante otra operación en un barrio de Salvador.



Brasil registró 6.429 muertos a manos de la policía en 2022, cifra equivalente a 17 decesos por día y 1,4% inferior a la del año anterior, según datos de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, referencia en la materia.



*Con información de afp, Folha de S.Paulo, O Globo