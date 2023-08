Oliver Stone: Biden puede provocar la Tercera Guerra Mundial

Putin y Oliver Stone

1 de agosto de 2023.- El reconocido cineasta estadounidense Oliver Stone lanzó una dura advertencia sobre las posibles consecuencias de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en relación con Rusia y Ucrania. En una entrevista con el podcast Stay Free del humorista británico Russell Brand, Stone afirmó que Biden puede provocar una Tercera Guerra Mundial si no cambia su rumbo “suicida”.



Un viejo guerrero de la Guerra Fría



Stone, que ha dirigido películas como Platoon, JFK y Nacido el 4 de julio, calificó a Biden de “viejo guerrero de la Guerra Fría” que tiene un odio irracional hacia Rusia y que no entiende las diferencias entre la antigua Unión Soviética y la actual Federación de Rusia.



“Nos está llevando estúpidamente a una confrontación con un poder que no va a retroceder. Estas son sus fronteras. Este es su mundo. Esto es la entrada de la Otan en Ucrania. Esto es otra historia”, expresó Stone, sin mencionar que Rusia ha pretendido expandir ilegalmente su territorio a costa de invadir militarmente a Ucrania.



El cineasta responsabilizó de la invasión rusa contra el país vecino a un “movimiento neoconservador que inició la guerra en Irak”, que sigue teniendo mucha influencia en el Gobierno estadounidense. Entre los representantes de esta corriente que mencionó se encuentran algunos de los funcionarios clave de la Administración Biden, como la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y el secretario de Estado, Antony Blinken.



Un “error” al votar por Biden



Stone criticó el liderazgo de Biden y se arrepintió de haberlo apoyado en las elecciones de 2020. “Me equivoqué, pensaba que al ser un anciano se tranquilizaría, que sería más moderado, etcétera; no vi eso en absoluto”, dijo. “Veo a un hombre que quizás no está al mando de su propia Administración. ¿Quién sabe?”, agregó.



Asimismo, el cineasta recordó el documental Ucrania en llamas, estrenado en 2016 y del que fue productor ejecutivo, en el que muestra los hechos del Euromaidán, en 2013-2014, que condujeron a la caída del Gobierno prorruso del entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich.



“Hay que entender las causas de esta guerra, y cada vez que se hace, a los estadounidenses les gusta simplificar y decir que se trata de una invasión rusa de Ucrania. Eso es muy simplista y muy blanco y negro”, sostuvo, argumentando que el documental “explica los orígenes de esta guerra en el golpe de Estado de 2014, que fue auspiciado y respaldado totalmente por Estados Unidos, fue un plan muy profundo para penetrar en la Federación de Rusia”.



Stone resaltó que los aliados de Washington “son personas rabiosamente antirrusas” opuestas a los rusos étnicos que viven en el este de Ucrania, que han estado reclamando la autonomía con el apoyo militar de Rusia: “Eso es todo lo que pidieron en 2014” los rusos étnicos, espetó.



Según el cineasta, al inicio del conflicto en 2022 se estuvo cerca de lograr un acuerdo al respecto, pero “Estados Unidos lo aplastó”, ya que “no querían ese trato, no querían el tratado de paz. No quieren dar autonomía a Donetsk y Lugansk”. “Ahora mira dónde estamos. Ha empeorado y va a empeorar”, enfatizó Stone.