De aprobarse esta ley EEUU podrá pedir una fianza de 15 mil dólares a viajeros con visa para entrar al país

30-07-23.-El proyecto presentado por el senador republicano JD Vance, de Ohio, busca evitar la permanencia ilegal. Expertos afirman que no es constitucional. La norma, en caso de llegar ser aprobada en el Senado, afectaría a turistas, estudiantes, personas con visas temporales de trabajo, enviados religiosos, entre otros.



El senador republicano de Ohio, JD Vance, ha propuesto un proyecto de ley que busca establecer un pago obligatorio de entre $5,000 y $15,000 para los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos, con el fin de prevenir la permanencia ilegal en el país.



Expertos consultados respecto a esta polémica propuesta, afirman que no es inconstitucional, ya que los entes de seguridad nacional tienen la autoridad para establecer nuevas condiciones con el objetivo de salvaguardar la ley de inmigración, según expresó la abogada especialista en migración, María Herrera Mellado, reportó el Diario de las Américas.



El propósito de esta medida legal es eliminar o reducir al mínimo las intenciones de los extranjeros de permanecer en el país luego de que venzan sus permisos de entrada.



En cuanto a su viabilidad legal, el abogado experto en materia migratoria, Santiago Alpizar, señaló que Estados Unidos no estaría prohibiendo la libre circulación, sino que estaría condicionando el pago de una especie de garantía para asegurar la salida en el momento de expirar la estadía concedida con una visa. Agregó que esta política migratoria es común en muchos países alrededor del mundo.



La abogada Herrera Mellado considera la propuesta como una medida novedosa y coincide con Alpizar en que no entra en conflicto con la constitución. Asegura que actualmente se les exige a los inmigrantes demostrar que cuentan con suficientes fondos para cubrir sus gastos mientras están en territorio estadounidense, por lo que una posible ley que requiera un depósito de garantía no le parece mal.



Sin embargo, Herrera Mellado estima que si la propuesta se convierte en ley, podría afectar al turismo y reducir el número de personas que vienen a estudiar debido a los ya elevados costos de los boletos de avión, la matrícula universitaria y el alojamiento, entre otros. Si se añade una fianza, lógicamente aumentarían aún más los gastos.



La propuesta legislativa podrá ser discutida en el Congreso de Estados Unidos, y su aprobación dependerá de los votos, más que de una evaluación jurídica previa.



La categoría de visas de "no inmigrante" afectaría a turistas, estudiantes, visitantes de trabajo, enviados religiosos y personas con visas temporales de trabajo, entre otras. Todos ellos estarían sujetos al pago de la fianza, cuyo monto aún debe ser aprobado.



El plan no afectaría a personas que estén solicitando una visa debido a violencia doméstica o por haber sido víctimas o testigos de un delito.



JD Vance sostiene que Estados Unidos es una nación acogedora, pero también es una nación de leyes. Asegura que ha habido millones de personas que han abusado del sistema de visas y han evadido el proceso de inmigración legal.



En caso de que la persona salga del país, se le devolvería el dinero de la fianza; de lo contrario, esos fondos serían administrados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la "Cuenta de Detención y Ejecución de Inmigración".



El senador argumenta que los recursos obtenidos por esta vía se destinarán para cubrir los gastos de detención y deportación de aquellos extranjeros que dejaron vencer sus visas. JD Vance expresó su satisfacción al presentar esta legislación y destacó que busca aportar cordura a un sistema de inmigración que considera fallido.



El senador mencionó que aproximadamente hay 700,000 personas que han dejado vencer sus visas mientras permanecen ilegalmente en Estados Unidos.



Esta propuesta tiene su referencia en otro proyecto ejecutado por el expresidente Donald Trump en 2020, que se enfocaba en 24 países, principalmente en África, con el objetivo de reducir los casos de visas vencidas.

