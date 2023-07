Denuncian que Musk se robó la cuenta "X" en Twitter a un usuario sin pagarle cualquier compensación

30-07-23.-En abril de 2023 ocurrió un sutil cambio en Twitter. De pertenecer a “Twitter Inc.” pasó a renombrarse a “X Corp.”. Luego, vino el cambio de logo, del mítico pajarito azul, que lleva acompañándonos desde 2006, al logo puntiagudo y sencillo de una “X”.Todo esto forma parte de las numerosas modificaciones que ha sufrido la red social desde que fue adquirida por Elon Musk. Este último cambio de logo y nombre trajo consigo una polémica. La cuenta oficial de la plataforma ha pasado a tener el usuario de “@x”, pero para ello han tenido que quitárselo a otro usuario, que llevaba usándolo desde 2007.El fotógrafo Gene X Hwang, quien reside en San Francisco, era el dueño del usuario “@x” hasta este pasado martes, cuando la plataforma tomó el control de su cuenta y la migraron a otro usuario, “@x12345678998765”. Como explicó al medio ‘The Thelegraph’, Hwang estaba dispuesto a “considerar una venta” de su cuenta, pero no tuvo esa oportunidad.Una cuenta a cambio de merchandisingRecibió un correo de la compañía, alegando que la marca “X” estaba relacionada con su marca, y que procederían a migrar todo su contenido y sus seguidores a una nueva cuenta de Twitter, ahora “X”. Sin embargo, por las molestias no se le ofreció ningún incentivo monetario. El usuario de “@x” ahora pertenece a Twitter, y han migrado allí todas las publicaciones antiguas de la compañía.Lo que la empresa le ofreció fue “varios productos de merchandising de X y una visita a la sede para conocer a los miembros del equipo”. Y es que, según la política de Twitter, los usuarios no tienen derechos legales sobre sus nombres de usuario. Aun así, Hwang estaría dispuesto a negociar un precio, una opción que no le han ofrecido.Las cuentas de Twitter con una sola letra fueron creadas al inicio de la existencia de Twitter, y tienen un alto valor monetario. Es más, el anterior propietario de la cuenta “@n” vendió su cuenta por 50.000 dólares, lo que hace pensar que no tendría por qué ser diferente esta vez. Tras el suceso, el último “tuit” de Hwang fue un escueto “Bien está lo que bien acaba”.