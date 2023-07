Guterres (ONU) condena golpe en Níger y exige liberación del derrocado presidente

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres (I) visitó Níger en mayo de 2022 y fue recibido por su presidente, Mohamed Bazoum, ahora depuesto y detenido por militares

28 de julio de 2023.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Gutrerres, exigió este jueves 27 la liberación “inmediata e incondicional” del presidente de Níger derrocado la víspera, Mohamed Bazoum, mientras el ejército anunciaba que asumía todos los poderes en el país africano.



“Condeno enérgicamente el cambio inconstitucional de gobierno en Níger, anunciado el 26 de julio. El presidente Bazoum ha sido detenido y me preocupa su seguridad y bienestar”, escribió Guterres en su cuenta de Twitter y repitió ante las cámaras de prensa en la sede de la ONU.



Agregó que “los involucrados en este acto deplorable deben liberarlo con efecto inmediato y sin ninguna condición previa”.



En paralelo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Níger, el general Abdou Sidikou Issa, anunció mediante un comunicado que asume el golpe de Estado ejecutado la víspera por militares de la Guardia Presidencial que mantienen retenido en su residencia al presidente Bazoum.



Los insurrectos, un “Comité nacional para la protección de la patria”, que detuvo a Bazoum y asumió el poder, justificó el golpe debido “al continuo deterioro de la situación en materia de seguridad y el mal gobierno económico y social” en el país, según su portavoz en la televisión estatal, el coronel Amadou Sandjodi.



Issa justificó el respaldo del ejército al movimiento golpista como medida para “preservar la integridad física del presidente y su familia, y evitar una confrontación mortal entre las diferentes fuerzas (militares), lo que podría provocar un baño de sangre” en el país.



Bazoum, de 63 años, líder del Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo, ocupaba desde abril de 2021 la presidencia de ese país de 1 267 000 kilómetros cuadrados y 27 millones de habitantes, y que ha vivido cuatro golpes de Estado desde que se independizó de Francia en 1960, el último de ellos en 2010.



Guterres reiteró su condena al pronunciamiento militar como “asalto contra el gobierno elegido democráticamente”, y agregó que apoyará los esfuerzos de la Cedeao (Comunidad Económica de Estados de África Occidental, de 15 miembros) y de la Unión Africana (UA) para “restaurar la democracia” en Níger.



El presidente de la Comisión (rama ejecutiva) de la UA, Musa Mahamat, ex primer ministro del vecino Chad, dijo que condena “enérgicamente las acciones de miembros del ejército” nigerino, considerándolas “una total traición a su deber republicano” e instó a los “soldados criminales” a regresar a sus cuarteles.



“Los líderes de la Cedeao no aceptarán ninguna acción que impida el buen funcionamiento de la autoridad legítima en Níger o en cualquier parte de África occidental”, dijo por su parte Bola Tinubú, presidente de turno del grupo y jefe de Estado de la vecina Nigeria.



Otros actores internacionales también se pronunciaron. Desde Nueva Zelanda, donde está de visita, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que habló con Bazoum y que Washington “lo apoya resueltamente como presidente elegido democráticamente de Níger. Pedimos su liberación inmediata”.



En Moscú, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajárova, declaró que Rusia “insta a las partes a que se abstengan del uso de la fuerza y resuelvan todas las cuestiones contenciosas mediante un diálogo pacífico y constructivo”.



El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en un tuit que estaba “conmocionado y angustiado” por el intento de golpe, y agregó que se deben tomar todas las medidas necesarias para restaurar el orden constitucional en Níger.



Al condenar el golpe Guterres dijo que, después de los golpes de Estado en los vecinos Mali y Burkina Faso en los últimos años, provocados por el ascenso de los grupos terroristas yihadistas en toda la región del Sahel, los eventos en Níger hacen parte de “una tendencia inquietante”.



“Los sucesivos cambios inconstitucionales de gobierno están teniendo efectos terribles en el desarrollo y la vida de la población civil. Esto es particularmente evidente en países ya afectados por conflictos, extremismo violento y terrorismo, así como por los efectos devastadores del cambio climático”, expuso Guterres.



Dos grupos militantes aliados de las organizaciones integristas islamistas Al-Qaeda y Estado Isámico operan en Níger y en países vecinos del Sahel, la franja semiárida que cruza de oeste a este el centro del continente africano.



Issa recordó en su mensaje que las Fuerzas Armadas continúan bajo amenaza de grupos integristas y “deben seguir concentradas en sus misiones y mantener su conocida combatividad para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado”.



También advirtió que “toda intervención militar exterior, de la procedencia que sea, podría tener consecuencias desastrosas e incontrolables para nuestra población y traer el caos a nuestro país”.