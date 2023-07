Grecia: incendios forestales están fuera de control, al menos 61 lugares en llamas

27 de julio de 2023.- Avivadas por fuertes vientos y temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, las llamas cobraron dos vidas más en el territorio griego, por lo que ya son cinco los fallecidos por los incendios en el país.Solo en las últimas 24 horas estallaron otros 61 incendios forestales en el centro del país, que obligaron a más evacuaciones después de que quedaran destruidas granjas y fábricas durante la noche.Además, un incendio en la región de Volos, en el centro de Grecia, alcanzó un depósito de municiones fuera de una importante base aérea militar, en Nea Anchialos, lo que provocó una serie de grandes explosiones que rompieron ventanas en un área circundante.Las llamas se propagan y no dan tregua, principalmente en las islas de Rodas, Corfú y Eubea, donde los equipos de rescate describen que se encuentran fuera de control.Decenas de bomberos, asistidos por 15 camiones, luchan contra el fuego que amenaza la zona industrial de la ciudad de Volos, capital de Magnesia. "La batalla con los devastadores incendios continúa hoy en varios frentes por parte de todas las fuerzas de Protección Civil en condiciones extremas", aseguró el portavoz de la brigada de bomberos, Ioannis Artopios, en una sesión informativa.Otro incendio cerca de la ciudad de Lamia, al sur de Volos, obligó a los residentes de varios asentamientos a abandonar sus hogares.“La crisis climática puede ser una realidad, pero no una excusa”El primer ministro girego Kyriakos Mitsotakis aseguró que si bien el cambio climático es una realidad, es necesario reformar las políticas de extinción y prevención de incendios para aliviar el impacto del calentamiento global.“La crisis climática puede ser una realidad, pero no puede ser una excusa (…) Nuestro país debe dar más pasos para estar preparados para mitigar, en la medida de lo posible, los efectos de una realidad que ya empezamos a sentir, y que podría tener efectos dramáticos en muchos aspectos de nuestra vida económica y social”, aseveró Mitsotakis.Si bien los focos de fuego en las zonas rurales de la nación son comunes en el verano, las condiciones más cálidas, secas y ventosas, resultado del cambio climático-como indicó esta semana un nuevo estudio científico de World Weather Attribution-han convertido al país en un centro de incendios en el Mediterráneo en los últimos años.El ministro de Crisis Climática y Protección Civil, Vassilis Kikilias, sostuvo que Grecia experimenta "días de verano muy peligrosos".“Dada la crisis climática, volveremos a tener condiciones extremas que nuevamente pondrán a prueba nuestras fuerzas. Nada ha terminado, la batalla continuará durante todo el verano”, indicó.Sicilia, la región más golpeada por los incendios forestales en ItaliaEn el territorio italiano, los bomberos se esfuerzan por extinguir los incendios forestales en las regiones continentales del sur de Calabria y Puglia, así como en las islas de Sicilia y Cerdeña.Sicilia siguió siendo el punto focal, con deflagraciones que continúan ardiendo cerca de la capital, Palermo, a donde fueron trasladados siete aviones para apagar las llamas.En esa región, se han registrado al menos 338 incendios en los últimos días, los cuales han destruido alrededor de 700 hectáreas de bosque y dejan daños avaluados en 60 millones de euros, según una estimación de Protección Civil. Hasta este jueves, aún continúan activos una treintena de fuegos.En este país las autoridades reportan al menos cinco personas muertas como consecuencia de las deflagraciones. Tres de ellas fallecieron el miércoles, en Palermo.Grandes áreas del Mediterráneo se han sofocado bajo una intensa ola de calor de verano en los últimos días, y los equipos de emergencia enfrentan situaciones similares en toda la región, desde Portugal hasta Sicilia y Argelia.Sin embargo, las autoridades también han informado sobre algunos incendios provocados.