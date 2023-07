Irlanda: muere la cantante Sinéad O'Connor a los 56 años

26 de julio de 2023.- La cantante irlandesa Sinéad O'Connor ha fallecido este día a los 56 años, según informa el 'Irish Times', sin especificar la causa de la muerte."Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil", señaló la familia en una nota pública.La intérprete, que saltó a la fama con 'Nothing Compares 2 U' en 1990 con su cabeza rapada y su rostro angelical, no se había recuperado del suicidio de su hijo Shane, de 17 años, en enero del 2022. La tragedia se añadía a varios problemas de salud mental que le llevaron a sufrir varias crisis en los últimos años y algunos intentos de suicidio.O'Connor, que ganó un Grammy con el tema de Prince que la hizo famosa, ya mostró su rebeldía con la industria musical en varias ocasiones desde su debut. Rompió la foto del entonces papa Juan Pablo II en directo en 1992; se hizo católica profunda llevando crucifijos a todas partes y llegó a convertirse al islam.Tras el funeral hindú por su hijo, la vocalista tuvo que ser hospitalizada después de expresar mensajes desgarradores en los que sugería que planeaba 'seguir' a su vástago: 'He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido". Más tarde aseguró a sus fans que estaba bien y tuiteó: "Lo siento. No debí haber dicho eso. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma".El pasado 8 de enero de 2022 la cantante confirmó que su hijo Shane, de 17 años, había fallecido, tras dos intentos de suicidio. "Mi precioso hijo, Nevi'im Nesta Shane O'Connor, la luz de mi vida, ha dedido acabar su lucha terrenal y está con Dios", escribió en su perfil de Twitter, pidiendo que "nadie siga su ejemplo". Sinéad O'Connor tenía dos hijos más.