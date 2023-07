Brasil: Presidente Lula se someterá a una operación de cadera en octubre

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este martes que en los próximos meses se someterá a una operación de cadera debido a que padece un dolor fuerte producto de una artrosis y quiere estar al 100 % para hacer que "Brasil funcione".



La decisión la dio a conocer el propio mandatario del gigante suramericano, quien a través de su cuenta oficial en Twitter escribió:



"He tomado una decisión: voy a operarme la cadera en los próximos meses. Es un procedimiento muy simple. El dolor me pone de mal humor y quiero estar de buen humor, porque me comprometí a hacer que Brasil funcione. Y funcionará. El engranaje del motor ya está funcionando y la gente siente que el país mejora".





Sobre la operación de cadera, Lula ya había hablado durante su programa semanal "Conversación con el Presidente". En esa oportunidad expresó que lo que lo motiva a realizarse la intervención quirúrgica, es porque "es difícil trabajar con molestias constantes, y eso afecta a mis interacciones con mis compañeros".El pasado domingo, el mandatario brasileño de 77 años de edad se sometió a una infiltración en la región de la pierna y de la cadera para reducir el dolor. Sin embargo, tras el procedimiento, las molestias habían vuelto más fuertes, según aseguró.La cirugía está programada para octubre de este año, su duración sería de dos horas y media. Cabe destacar que, previo a su paso por quirófano, se someterá a otro tratamiento de infiltración.El progreso de su recuperación dependerá de su compromiso con la fisioterapia posoperatoria.El líder agregó que tiene en agenda varios compromisos internacionales a los que desea asistir, por lo que se encuentra preparándose para la cirugía con una rigurosa dieta y la realización de ejercicios de musculación, ya que en ocasiones le resulta imposible caminar hasta con el andador.Asimismo, manifestó que mientras dure la operación y la recuperación, la nación estará gobernada por el vicepresidente Geraldo Alckmin.En este sentido, manifestó estar tranquilo, ya que confía en su compañero de fórmula, pues gracias al engranaje entre ambos el Gobierno está funcionando bien."El engranaje del motor ya está funcionando y la gente siente que el país mejora", manifestó el jefe de Estado brasileño.Lula también refirió que, de acuerdo con los médicos, los dolores que padece de forma permanente, consisten en la artrosis que le afecta el área de la cabeza del fémur.Según lo informado por la Agencia Brasil, Lula empezó a seguir una dieta y a realizar actividades físicas para estar óptimo al momento de someterse a la operación de cadera. Durante el período de recuperación de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin asumirá las responsabilidades del gobierno.Fuente: Venezuela News / Telesur