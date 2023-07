(VIDEOS) Grecia continúa luchando por controlar los incendios en Rodas, Corfú y Eubea

25 de julio de 2023.- El incendio forestal en la isla griega de Rodas, que ha forzado la evacuación de 19.000 personas, continúa fuera de control este martes por octavo día consecutivo, mientras cientos de bomberos luchan por controlar el fuego también en las islas de Corfú y Eubea.Alrededor de 270 bomberos participan en los intentos de contener las llamas en Rodas bajo unas condiciones climatológicas que se prevén adversas, con altas temperaturas y fuertes vientos. El fuego ya ha calcinado más de 14.000 hectáreas de bosque y varias viviendas y ha matado un número de animales aún no cuantificado.Desde la primera luz del día, dos hidroaviones y dos helicópteros cisterna han empezado a operar en Rodas. Se espera que 20 bomberos adicionales con 20 vehículos lleguen en las próximas horas a la isla para ayudar en las operaciones, según ha informado la televisión privada SKAI.Tras declararse este gran incendio hace ocho días, unas 19.000 personas -entre ellas 7.000 turistas-, han tenido que ser trasladadas a lugares seguros de Rodas, en la que ha sido la mayor operación de evacuación registrada hasta ahora en la historia de Grecia, según los bomberos del país.Las llamas siguen ardiendo en una vasta zona que incluye el centro y el sur de la isla, cerca de la costa oriental. Cientos de efectivos y voluntarios lucharon durante toda la noche para evitar que las llamas alcancen la localidad de Malonas y el pueblo costero de Kalathos.Un fiscal de Rodas ha iniciado una investigación sobre las causas de los incendios, según ha informado la cadena estatal ERT, que ha detallado que alrededor del 10% de la superficie terrestre de la isla se ha quemado. La cadena ha informado además de que un avión que trabajaba en la extinción de los incendios forestales se ha estrellado en la ciudad de Karystos, en la isla de Evia.Los incendios de Corfú y Eubea, fuera de controlMientras, los medios locales informan de que se ha reavivado otro gran incendio forestal en la isla de Corfú, que mantiene ocupados a los bomberos por tercer día consecutivo. Las llamas se han reavivado este martes y amenazan al pueblo de Lutses, en el norte de la isla.Este fuego ha llevado a las autoridades a evacuar como medida de precaución a unos 2.500 turistas de pueblos costeros en el noreste de Corfú. Sin embargo, han podido regresar posteriormente a sus lugares de alojamiento después de que se lograra contener las llamas, que hasta el momento arden en el monte, sin amenazas las instalaciones turísticas de la costa.También en la isla de Eubea más de un centenar de bomberos siguen luchando contra otro fuego que sigue por tercer día consecutivo fuera de control en torno al poblado costero de Caristo.Según las autoridades locales, una persona se encuentra desaparecida desde este domingo en esta zona, donde las llamas han obligado a evacuar nueve localidades y han alcanzado el pueblo de Platanistós y Potami, calcinando varias viviendas.Para combatir los fuegos, Grecia ha recibido ayuda de Francia, Italia, Croacia, Rumanía, Polonia, Egipto, Israel, Turquía y Eslovaquia.El fuego se extiende por Sicilia y amenaza el aeropuerto de PalermoLos incendios se extienden por la isla de Sicilia, especialmente la zona de Palermo, donde las llamas están amenazando el aeropuerto que permanecerá cerrado por el momento.En la provincia de Palermo, los bomberos han trabajado durante toda la madrugada para intentar extinguir los incendios que han afectado a las localidades de Alimenusa, Gangi, Blufi, Misilmeri, Cefalù Bolognetta, Santa Flavia, Villabate, Partinico, San Cipirrello y Corleone, donde en algunos casos, ha sido necesario desalojar algunas viviendas afectadas por las llamas mientras que otras han quedado completamente destruidas.Los incendios también están afectando la autopista de Palermo-Mazara Del Vallo y algunas salidas han sido cerradas. Las llamas también amenazan el hospital Cervelló de Palermo, que por el momento no ha tenido que ser evacuado.Mientras, otro incendio amenaza el aeropuerto Falcone y Borsellino de Palermo, que esta mañana ha anunciado su cierre hasta las 11.00 horas y se ha recomendado a los pasajeros que por el momento no acudan mientras se intentan domar las llamas.Un incendio arrasa en la provincia turca de AntalyaPor su parte, en Turquía los bomberos luchan contra un incendio forestal cerca del centro turístico de Kemer, en la provincia turca de Antalya, donde el hospital ha sido evacuado como medida de precaución.El incendio se ha propagado rápidamente a través de los bosques de la zona debido a los fuertes vientos y la baja humedad. Al menos 10 aviones, 22 helicópteros y más de 200 vehículos se han desplegado en los trabajos de extinción, con unas 120 hectáreas quemadas en la zona de Kemer, según ha informado el ministro de Turismo Mehmet Nuri Ersoy.El gobernador de Antalya, Ersin Yazici, ha afirmado que las autoridades locales han tomado todas las medidas necesarias para evitar que el fuego se extienda a las zonas residenciales.