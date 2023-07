Guatemala: manifestantes piden la renuncia de la jefa del Ministerio Público y que se respete el proceso electoral

24 de julio de 2023.- Cientos de guatemaltecos se manifestaron este domingo 23 de julio para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y otros funcionarios a quienes señalaron de interferir en el proceso electoral rumbo a la segunda vuelta del próximo 20 de agosto.“Independientemente de quien salió desfavorecido en las elecciones del 25 de junio, deben respetar las decisión expresada en las urnas y no intervenir”, expresó a través de un megáfono un estudiante universitario, mientras marchaba junto a cientos de guatemaltecos en el centro histórico.“Hoy nos sumamos a exigir que se respeten el voto popular expresado el pasado 25 de junio y al proceso electoral en su conjunto”, declaró Neidi Juracán, quien viajó desde Sololá para sumarse a la marcha.Diversas organizaciones campesinas, sociales e indígenas, que integraron la marcha, iniciaron su recorrido frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia.La protesta concluyó frente al MP, donde los manifestantes exigieron la renuncia de la fiscal Porras, Rafael Curruchiche jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), así como la fiscal Cinthia Monterroso.“Lo que me motiva a protestar es el rechazo a todas las acciones ilegales y corruptas de este Gobierno”, expresó otro de los inconformes.Me preocupa que el país esté cooptado”, también fue el sentir de otro manifestante quien expresó su preocupación y molestia porque el MP y el juez penal Fredy Orellana han accionado una serie de diligencias, desde el 13 de julio, contra el partido político Movimiento Semilla, provocando un ambiente de incertidumbre sobre el proceso electoral.El MP acusa a Semilla de un supuesto caso de firmas falsas durante su proceso de inscripción. Además de pedir su cancelación, también allanó su sede el pasado 21 de julio y emitió órdenes de captura contra dos de sus miembros.“Estoy llamada a velar por el bien común y la justicia social. Yo fui detenida un 21 de noviembre de 2020, injustamente con mi familia. Estábamos manifestando pacíficamente y auxiliando a personas con agua con vinagre y de forma ilegal, nos llevaron presos”, explicó otra manifestante.Desde ese día me dije que debía hacer algo por cambiar la realidad de mi país, desde entonces me involucré mucho más”, añadió.Además expresó que parte de los problemas que más afectan a los guatemaltecos es el alto costo de la canasta básica y la falta de mayor oferta laboral. “Por eso ya no se vale, es necesario salir. Tenemos derecho, derecho a exigirle al Estado porque debe velar por nuestro bienestar”, complementó.Con flores rojas, tambores y consignas como “esto es un golpe a la democracia” y “respeten la voluntad del pueblo”, “no lo hago por un partido, lo hago por el pueblo”, los manifestantes se plantaron frente a la sede del MP.Las acciones del MP provocaron que el 21 de julio un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos indicara que se trata de un intento por “socavar la voluntad del pueblo guatemalteco” y consideró que es un “gesto propio de dictaduras” como la de Nicaragua.Otros organismos nacionales e internacionales se han estado expresando su postura en una línea similar ante los recientes acontecimientos políticos en el país.El secretario general de la ONU, António Guterres, también hizo un llamado el pasado sábado 22 de julio a las instituciones guatemaltecas para que se respeten los derechos humanos de su ciudadanía, “incluido el derecho a votar en elecciones periódicas genuinas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores”.Guterres anotó en el comunicado que sigue “con gran preocupación” la situación en torno a las elecciones en Guatemala y recordó que los Estados miembros “son responsables de garantizar elecciones transparentes, libres y justas, libres de intimidación y coerción”.“El secretario general recuerda que los votantes deben estar protegidos de cualquier forma de coerción y de cualquier interferencia ilícita o arbitraria en el proceso de votación, y que las instituciones electorales deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente”, destaca un comunicado que la organización emitió el 22 de julio.Sin embargo, desde varios sectores, incluyendo el partido Semilla, anticipan nuevos ataques por parte del MP.Mientras se han desarrollado estos hechos, la segunda vuelta electoral permanece programada para el 20 de agosto, respaldada por la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó que se respete tanto el plazo así como la oficialización de los partidos que irán a segunda vuelta, como ya había reiterado en un fallo del 13 de julio.