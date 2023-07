(VIDEO) Atilio Borón califica de “muy lamentables” declaraciones de Fito Páez sobre el bloqueo contra Cuba

"Muy lamentables, muy lamentables las declaraciones de Fito Páez", así calificó el intelectual Atilio Borón las declaraciones del cantautor sobre el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, criminal política que perdura hace más de de 60 años.



Páez dijo que "basta, 64 años de bloqueo, no seguir hablando de eso", a lo que Atilio respondió con esta interrogante: "¿Cómo hubieras reaccionado vos si durante 64 años o 64 días no hubieras podido reemplazar una pieza de tu teclado electrónico?".



"Estarías loco, haciendo un escándalo por todo el mundo", prosiguió diciendo el conocido intelectual.



Agregó que los cubanos llevan 64 años aguantando el bloqueo. "Vos no podés ser tan irresponsable de decir lo que estás diciendo. Porque sos una figura de una gravitación extraordinaria y merecida. Sos un gran artista. Pero pensá un poquito al hablar en política, no te dejes manipular por las discográficas, ni por la mafia de Miami".