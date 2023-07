(VIDEO) Elecciones en España: La derecha gana, pero sin opción de gobernar

24-07-23.-Una jornada electoral frenética en la que las expectativas del PP no se han cumplido, pues la suma de sus escaños y los de Vox, que ha sufrido una debacle, no le permitirá gobernar con mayoría absoluta. Sin embargo, el PSOE ha resistido y sueña con reeditar el Gobierno progresista de coalición, aunque depende del apoyo del soberanismo catalán. De otra manera, el bloqueo forzaría la repetición electoral.Sorpresa el 23J: Sánchez resiste, Feijóo no sumaSorpresa el 23J. El PP supera en escaños al PSOE, que resiste, pero el partido de Alberto Núñez Feijóo no logra alcanzar la mayoría absoluta con los escaños de Vox, que ha sufrido una debacle. Así las cosas, el soberanismo catalán podría facilitar la reedición de un Gobierno progresista de coalición, pero la calculadora es terca y la realidad, imprevisible. Si hay bloqueo, la alternativa es la repetición electoral. Una noche corta para unos e infinita para otros. En definitiva, mucho que decir y poco que contar, que diría Arsenio Iglesias.Vox, condenado a la irrelevanciaEl PP, sin Vox, no suma. Resultado: el partido ultra queda relegado a la irrelevancia. Apenas 33 diputados, 19 menos que en los anteriores comicios, que de nada le sirven a Feijóo para acariciar la mayoría absoluta, lo que podría señalar el camino de un nuevo Gobierno de coalición progresista o, en caso de bloqueo, de la repetición electoral.Si antes era un actor secundario, ahora es uno más del reparto, casi un extra, acaso una comparsa, lo que ha llevado a su antiguo público a descartar el paseo hasta el cine Bambú, sede de su cuartel general, para jalear a Santiago Abascal y a su cuadrilla como solía hacer antaño, cuando el panegírico reaccionario se proyectaba en la algarabía callejera. Y eso que la sede verde, que no ecologista, está ubicada donde Cristo perdió la alpargata, aunque también es cierto que ahora Génova queda más a mano.Abascal, sin argumentos, cargó a diestra y siniestra desde la calle Bambú para justificar la debacle: unas encuestas "manipuladas" han servido para que la prensa pepera apelase al voto útil y el propio PP vendiese "la piel del oso antes de cazarlo". Una "demonización" de Vox que ha evitado que su ideario calase en el electorado, pese a que su líder está convencido de que lo hará "tarde o temprano". España, a estas horas, todavía respira.Mensaje de Sánchez a FeijóoEl candidato del PSOE le ha escrito un mensaje al presidente del Partido Popular minutos antes de comparecer ante los medios de comunicación. En la nota, Pedro Sánchez no ha entrado en las particularidades del escrutinio, ni tampoco en las opciones de cara a la investidura. Alberto Núñez Feijóo lo ha emplazado a mantener contactos en los próximos días de cara a evitar el bloqueo político de nuestro país, informa Amanda García.Otegi: "Si es por Bildu, PP y Vox no gobernarán el Estado español. No somos equidistantes"El PSE ha ganado las elecciones en Euskadi y EH Bildu se ha impuesto en el duelo con el PNV. Arnaldo Otegi, coordinador general de la coalición abertzale, ha dejado claro que pondrá a disposición sus votos para evitar un Gobierno del PP y Vox.Feijóo fracasa y se queda lejos de poder formar gobierno con VoxLa fiesta estaba preparada en Génova. Casi se puede decir que no la habían desmontado desde el pasado 28 de mayo. Pero, a la hora de la verdad, no ha habido efecto Feijóo.Ni en el peor de los escenarios que se manejaban en el equipo del presidente del PP entraba este resultado: 136 escaños y sin que ni siquiera la suma con Vox les lleve a La Moncloa. Aún así, Alberto Núñez Feijóo intentará gobernar."En resumen: hemos ganado las elecciones y nos corresponde intentar formar gobierno", dijo el presidente del PP desde el balcón de Génova acompañado por su comité de dirección al completo, además de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Abajo, afiliados y simpatizantes cuya fiesta duró los poco más de 10 minutos en los que Feijóo se dirigió a ellos y que, por momentos, gritaban "Ayuso, Ayuso, Ayuso"."Vamos a intentar la investidura por todos los medios posibles", insistían fuentes del entorno de Feijóo que no descartan la repetición electoral. Con los 136 escaños del PP y los 33 de Vox, el bloque de la derecha se queda a 7 escaños de los 176 de la absoluta. UPN ha sacado un diputado y Coalición Canaria otro. Miran al PNV, con 5 escaños, pero saben que es muy difícil — "más que Vox", subrayan—-."Bajón generalizado"A Feijóo le escapa La Moncloa. "Nuestras encuestas nos decían otra cosa. Ha dado la suma (con Vox) hasta hoy", explicaba uno de los colaboradores más cercanos al líder del PP. Despejando al mismo tiempo cualquier duda sobre si estarían o no dispuestos a gobernar con la extrema derecha.Génova se sumió en un absoluto silencio durante toda la noche —estuvo por debajo del PSOE durante más de la mitad del escrutinio— que solo se rompió para acompañar a Feijóo en su amago de celebración en balcón de las grandes ocasiones. No lo era.En su equipo reconocen un "bajón generalizado" imposible de disimular. Han ganado 47 escaños con respecto a las elecciones de 2019, son la lista más votada y los claros vencedores de las elecciones, pero es una derrota absoluta contra sus expectativas, que estaban (las menos optimistas) en superar los 150 escaños.Los "errores" de la última semanaAlgunas fuentes del PP ya venían señalando desde hace días el "error" que había supuesto la desmesura en la euforia tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. "Esto podía pasar", decían este domingo tras conocer el resultado electoral.En el PP creen que el tremendo resbalón en los votos que esperaban obtener el 23J se debe a una "mala" última semana de campaña y al desgaste por los pactos con Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos. Apuntan también a una desmovilización de la derecha, aunque no hacen autocrítica por su gestión de las expectativas: "Era lo que nos decían que iba a pasar".Abascal culpa al PP: oposición o repetición electoralSí lo ha hecho Santiago Abascal que solo ve dos escenarios posibles: "oposición" o "repetición electoral". La formación ultra ha perdido 19 escaños desde 2019 pero se mantiene como tercera fuerza política y culpa a Feijóo de la derrota del bloque de la derecha. "Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia: la desmovilización", valoró el líder de la extrema derecha..Lo cierto es que el PP arrancó la campaña seguro de que ganaría tras la victoria del PP en las autonómicas y municipales; la continuó eufórico tras el cara a cara de Sánchez y Feijóo; tanto, que en el segundo fin de semana de campaña el líder popular incluso apuntó a la mayoría absoluta; y la terminó templando las expectativas tras una última semana de campaña errática marcada por las mentiras de Feijóo y el escándalo de su relación con el narcotraficante Marcial Dorado.La noche del 23J ha sido la más amarga para Feijóo y su equipo desde que llegaron a la presidente del PP tras una crisis interna que el gallego se encargó de recordar este domingo para sacar músculo, pero sin nombrar al defenestrado Pablo Casado. Así, Génova, entregada al liderazgo de Feijóo, se ha quedado sin la celebración que sí les dio Juan Manuel Moreno Bonilla en 2022 o sus dirigentes autonómicos el 28M.