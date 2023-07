Grecia: incendio forestal descontrolado en Rodas y miles de evacuados

Incendio forestal en Rodas, Grecia

23 de julio de 2023.- Las autoridades griegas prosiguieron con las evacuaciones y acogida de residentes y turistas de varios pueblos de la isla de Rodas, donde un incendio forestal arrasa la zona desde hace cinco jornadas.



Avivado por fuertes vientos, el frente del fuego que se extiende a lo largo de 9 kilómetros –desde el centro hacia el este de la isla–, está creando condiciones extremas, como ha afirmado a 'Skai TV' el portavoz de los bomberos griegos, Vassilis Varthakogiannis: "No es un incendio que se vaya a apagar mañana o pasado. Nos va a hacer sufrir por varios días más".



Unas 1.200 personas aún esperan ser evacuadas de las aldeas de Pefki, Lindos y Kalathos.



"Anoche pusimos cortafuegos alrededor del pueblo de Laerma", explicó a 'Open TV' Konstantinos Taraslias, un funcionario electo de Rodas. "Pero esta mañana el viento viró 180 grados y eso contribuyó a que el fuego se extendiera por varios kilómetros, alcanzando a la zona turística".



En Atenas, se ha activado la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar la evacuación de ciudadanos extranjeros. Y es que las autoridades locales de la isla informaron haber albergado a 30.000 personas amenazadas por las llamas, entre locales y turistas. Unas 2.000 personas más fueron evacuadas en barcos.



"Proteger vidas humanas"



Para esta misión participaron más de una treintena de embarcaciones y tres lanchas de los guardacostas tuvieron que resguardar esta operación, que también involucró a más de una treintena de navíos privados.



Según la guardia costera griega, los evacuados se encontraban en las playas de Kiotari y Lardos, en la costa este de esta isla cercana a la costa turca. Tres hoteles del sector Kiotari sufrieron asimismo daños.



"El objetivo es proteger vidas humanas", afirmó el gobernador regional, George Hadjimarkos, a 'Skai TV', pese a que el fuego está dificultando la labor de los servicios de emergencia al cortar determinados accesos y carreteras. Por ello, en algunos casos la gente tuvo que salir a pie y no en transporte.



Cinco helicópteros y 173 bomberos movilizados



Alertados por mensajes SMS, los turistas de la isla huyeron a la playa con maletas y niños y algunos no pudieron comunicarse con su aerolínea y perdieron sus vuelos.



Por su parte, de acuerdo al canal público 'ERT TV', los bomberos tuvieron que refugiarse en el monasterio de Ypseni, cerca de Lardos. Los bomberos y su comandante quedaron varados en el monasterio después de intentar convencer a las monjas de que se fueran.



Según el subjefe de este cuerpo, Yannis Artapoios, el incendio, que comenzó en una montaña en el centro de la isla, es el más difícil al que se han enfrentado los bomberos de Rodas.



Cinco helicópteros y 173 bomberos están actualmente en terreno para combatir el fuego.



Se han solicitado tres transbordadores en el puerto de Rodas para albergar a las personas rescatadas, mientras que se fletaron decenas de autobuses para ayudar en las evacuaciones, tal y como informó un funcionario del municipio de Rodas, Teris Hatziioannou.



Grecia está experimentando actualmente una ola de calor excepcionalmente larga, y se espera que las temperaturas superen los 44 grados este fin de semana.