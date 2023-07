Demandan al fabricante de gafas Ray-Ban y Oakley por inflar los precios un 1000 %

22 de julio de 2023.- La compañía franco-italiana EssilorLuxottica, propietaria de las marcas de gafas Ray-Ban y Oakley, ha sido demandada por presuntamente conspirar con sus competidores para inflar los precios de sus productos hasta en un 1.000 %, informa Bloomberg citando la demanda antimonopolio presentada este viernes por un grupo de consumidores ante un tribunal federal de San Francisco (Californa, EE.UU.).



Según la denuncia, la mayor empresa de gafas del mundo es la "instigadora y principal ejecutora" de la trama de fijación de precios en el mercado estadounidense, formando acuerdos ilegales con Frames for America Inc. y For Eyes Optical Co., entre otras.



Asimismo, el documento judicial detalla que la empresa oftalmológica EyeMed, filial de EssilorLuxottica, pactó acuerdos anticompetitivos con miles de proveedores de servicios oftalmológicos para "encauzar a millones de consumidores hacia la compra de las gafas sobrevaloradas del conglomerado". La parte demandante argumenta que la colusión ilegal se ocultó mediante un acuerdo entre las empresas para evitar que se hicieran públicos los términos de sus acuerdos.



Alrededor de otros 20 fabricantes de gafas de lujo también figuran en la demanda, señala la agencia.

