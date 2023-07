Lula publica un decreto para revertir política armamentística de Bolsonaro en Brasil

21 de julio de 2023.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que pretende anular la política de flexibilización de compra y uso de armas de fuego que instauró su antecesor, Jair Bolsonaro (2019-2023).



"Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa, de protección de garantía, porque hay gente que piensa que tener un arma en casa es una seguridad, pero lo que no podemos permitir es que haya arsenales de armas en manos de las personas", afirmó el presidente en el acto de firma del decreto, según recoge CNN Brasil.



Lula añadió que no hay informaciones sobre si el aumento de armas de los últimos años está yendo a personas "decentes y honestas" o si es el crimen organizado el que está teniendo "el acceso facilitado por el comportamiento de los gobiernos", en una velada referencia al expresidente de ultraderecha.



El nuevo decreto vuelve a implantar limitaciones que Bolsonaro había eliminado: por ejemplo, los Coleccionadores, Disparadores y Cazadores (los llamados CACs en Brasil) antes tenían derecho a comprar hasta 30 armas, pero ahora serán apenas seis.



Armas como las pistolas de calibre 9mm, .40 y .45ACP vuelven a ser de uso restringido y solo podrán estar en manos de las fuerzas de seguridad (en los últimos años la pistola .40 fue la más comprada en Brasil).



El ciudadano de a pie que quiera comprar un arma para defensa personal solo podrá adquirir dos y disponer de 50 municiones al año y además deberá comprobar ante la Policía Federal la "efectiva necesidad" de poseer esa arma; hasta ahora, podía comprar cuatro armas y usar 200 municiones.



Los clubes de tiro ya no podrán funcionar 24 horas, su horario máximo será de seis a 22 horas y tendrán que estar, como mínimo, a un kilómetro de los centros educativos; para llegar hasta el club los usuarios ya no podrán llevar el arma cargada y además tendrá que informar previamente del trayecto que realizará y la hora en que lo hará.



El permiso para utilizar un arma, que para los CACs era de diez años, ahora será de cinco, el mismo periodo para los trabajadores de empresas de seguridad privada, que además cada tres años tendrán que pasar por exámenes psicológicos. La competencia para dar los permisos y controlar las armas dejará de ser del Ejército y pasará a manos de la Policía Federal, que entre los practicantes de tiro tiene fama de ser más restrictiva.



También se anunció la creación del plan Amazonía Más Segura (AMAS), para reforzar la seguridad en la región norte del país, donde más está aumentando la violencia en los últimos años. Se implantarán 34 bases terrestres y fluviales con policías federales y estaduales; se espera contar con 6.000 agentes y una inversión de 2.000 millones de reales (casi 420 millones de dólares).

