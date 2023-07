Hugo Carvajal se declara "no culpable" de cargos por narcotráfico imputados por una corte de Nueva York

21-07-23.-El exgeneral Hugo Carvajal rechazó los cargos por narcotráfico que le fueron imputados en una corte de Nueva York, un día después de su extradición desde España.



El exjefe del espionaje de Venezuela y antiguo asesor del fallecido líder Hugo Chávez se declaró inocente el jueves (20.07.2023) en un tribunal de Nueva York, un día después de su extradición desde España bajo diversos cargos de narcoterrorismo.



El general de división retirado Hugo Carvajal, de 63 años, aceptó durante una comparecencia inicial en el tribunal federal de Manhattan permanecer en prisión, mientras sus abogados preparan una propuesta de fianza para presentarla al juez que llevará su caso.



Los fiscales quieren que permanezca entre rejas.



Vestido con camisa blanca y pantalón beige, Carvajal no habló durante la breve comparecencia, salvo para reconocer que se encontraba en prisión, que comprendía sus derechos y que podía oír a un intérprete.



Carvajal fue trasladado a Estados Unidos el miércoles para enfrentarse a cargos de narcotráfico, conspiración terrorista, armas de fuego y terrorismo.



La próxima presentación judicial está prevista para el 25 de julio.



Defensa asegura que no hay pruebas



El abogado principal, Zachary Margulis, afirmó que Carvajal es "categóricamente inocente" de los cargos que le imputa la justicia estadounidense.



"A diferencia de la mayoría de lo casos federales de drogas, el gobierno no ha demostrado tener pruebas", aseguró el abogado que señaló que se ha basado en "declaraciones falsas y no corroboradas de narcotraficantes desesperados y exfuncionarios venezolanos corruptos con rencores personales y profesionales".



Al declararse no culpable, el detenido tendrá que someterse a juicio, en una fecha por determinar, donde será juzgado por un jurado popular. De ser hallado culpable, Carvajal podría pasar el resto de sus días en la cárcel.



La fiscalía acusa al exmilitar de haber sido uno de los cabecillas, junto con otros funcionarios venezolanos de alto rango, del "cartel de Los Soles", al menos desde 1999.



Luego de ser figura de peso en el gobierno, Carvajal fue repudiado por el gobierno del mandatario Nicolás Maduro tras haber apoyado en público al opositor Juan Guaidó, cuando este se autoproclamó presidente de Venezuela en febrero de 2019.



En Venezuela, las autoridades lo acusaron de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir.



*Con información de DW, AP, AFP

►Noticia Relacionada: Hugo Carvajal llegó a EEUU y comparecerá este jueves ante un juez en Nueva York