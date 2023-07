(VIDEO) Presidente de Chile critica sanciones de Estados Unidos a Cuba y Venezuela

El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y a Venezuela y además, condenó la postura de Rusia en el conflicto con Ucrania, en el marco de la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bruselas.



"Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema en Venezuela y el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba", señaló el mandatario durante su intervención en el evento.

En su discurso ante los demás líderes mundiales, Boric se enfocó en el multilateralismo y la importancia del respecto irrestricto a los derechos humanos como "avance civilizatorio independiente del color del gobierno que esté en el poder"."Me siento en el deber de decir que las violaciones a los derechos humanos no son tolerables ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo, situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy o la terrible crisis que ha llevado al éxodo a más de seis millones de venezolanos", resaltó.Sin embargo, aclaró que, como región, los países deben actuar y pensar en conjunto una manera de solucionar el problema y no agravarlo, "por eso debemos decir con claridad que las sanciones que se imponen de manera unilateral no están aportando a la solución".