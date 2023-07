Justicia española ordena la extradición de “El Pollo” Carvajal a EEUU

Hugo ‘el Pollo’ Carvajal Credito: Archivo

18 de julio de 2023.- La Audiencia Nacional de España ordenó a Interpol entregar “de manera inmediata” a Estados Unidos al exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos descartara que pudiera sufrir una violación de sus derechos fundamentales si era extraditado.



De acuerdo a la información publicada por The Objective, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó hacer efectiva la entrega de Carvajal.



Los magistrados ordenaron que se comunique la resolución a la Embajada de Estados Unidos en España y al director del centro penitenciario de Estremera, donde actualmente se encuentra recluido “El Pollo” Carvajal.



Se despeja el camino



El pasado 14 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio luz verde a España para que extradite a “El Pollo” Carvajal, donde será juzgado por narcotráfico.



Los jueces desestimaron los argumentos que había aportado el exjefe de la Inteligencia venezolana, quien aseguraba que, en caso de ser extraditado a Estados Unidos, corría el riesgo de que se le imponga una pena de cadena perpetua sin posibilidad de obtener algún día una liberación condicional.



Sin embargo, el Tribunal dijo que “está convencido” que a Carvajal se le juzgará en un “sistema judicial respetuoso con la preeminencia del derecho y de los principios de un proceso equitativo en el que tendrá totalmente la posibilidad de organizar su defensa con un abogado”.



Sobre un posible riesgo de una pena de cadena perpetua efectiva, sin posibilidad de salir de la cárcel el resto de su vida, insiste en que no hay nada escrito porque, en función de diversas circunstancias, Carvajal no tiene por qué acabar con una condena así.



Si fuera considerado culpable, se podrían considerar circunstancias atenuantes y podría recurrir una primera decisión judicial. En este sentido, el Tribunal enfatizó que las penas máximas “son inhabituales” en los procesos federales en Estados Unidos.

¿Dónde está “El Pollo” Carvajal”?



Carvajal se encuentra detenido en la cárcel de Estremera. El exjefe de la Inteligencia venezolana llegó a España en marzo de 2019 con una identidad falsa y fue arrestado en virtud de una orden de búsqueda de Interpol, debido a que Estados Unidos lo reclama por presuntamente ser responsable de actos de narcoterrorismo y la introducción de cocaína en su territorio.



Anteriormente, había sido detenido en julio de 2014 en Aruba, un territorio de Países Bajos en el Caribe en el que era cónsul de Venezuela, por la misma orden de arresto estadounidense, pero pudo eludir su extradición por su estatuto diplomático y fue expulsado.



En 2019, cuando era miembro de la Asamblea Nacional, fue expulsado del Ejército venezolano y acusado de traición por haber reconocido como “presidente interino” a Juan Guaidó, líder opositor al gobierno de Nicolás Maduro.