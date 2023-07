Niños rescatados en la selva colombiana salen del hospital tras un mes de cuidados

Niños rescatados de la selva ya recuperados en el hospital en Colombia

15 de julio de 2023.- Los cuatro niños indígenas rescatados de la selva amazónica en Colombia recibieron el alta médica la noche del jueves tras un mes de cuidados en un hospital militar, informó el organismo estatal que protege a la niñez, que tendrá la custodia de los menores temporalmente.



«Han recuperado (...) peso, en realidad están muy bien», dijo Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en rueda de prensa.



Desde que militares y aborígenes los rescataron, el 9 de junio, los hermanos Mucutuy de 13, 9, 5 y 1 año, fueron internados en un hospital de las Fuerzas Armadas en Bogotá.



Según Cáceres, no hay consecuencias físicas de los 40 días que deambularon por la selva amazónica, donde resultaron tras un accidente de avioneta en el que murió su mamá y otros dos adultos.



Incluso la bebé Cristin, que no llegaba al año cuando se precipitó la aeronave, el 1 de mayo, está «completamente recuperada en términos de desarrollo físico», agregó la funcionaria.



En el hospital recibieron tratos especiales y fueron alimentados con preparaciones propias del pueblo uitoto como fariña, la harina de la yuca.



El ICBF informó que tendrá potestad sobre los menores por al menos seis meses, pues se «requiere más investigación sobre cómo está el contexto y el entramado familiar» de los niños.



Los niños estarán junto a otros infantes en un albergue del ICBF, cuya ubicación no fue revelada. Cáceres únicamente aseguró que estarán en una zona rural, donde se sentirán «cómodos».