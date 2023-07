Un general ruso afirma que fue destituido tras criticar la gestión militar de la guerra en Ucrania

El general de división Ivan Popov Credito: DNow!

15-07-23.-Un alto comandante de las fuerzas armadas rusas en la región sur de Ucrania ocupada por Rusia asegura que fue relevado de su puesto tras acusar al ministro de Defensa de Rusia de traicionar a los militares bajo su mando. En un mensaje de audio que un destacado legislador ruso publicó en línea, el general de división Ivan Popov, quien lideró la ocupación de Rusia en la región ucraniana de Zaporiyia, criticó duramente al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al comandante de las fuerzas armadas rusas en Ucrania, Valery Gerasimov.



Popov culpó a estos dos hombres por la alta cantidad de bajas y heridos en las fuerzas armadas rusas y los criticó por no suministrarles suficientes armas y municiones.



General de división Ivan Popov: “Nuestro Ejército no ha sido aplastado en el frente de batalla por el Ejército ucraniano, sino que ha sido atacado desde la retaguardia por nuestros propios oficiales al mando. De manera infame y traicionera, ellos debilitaron a nuestro Ejército en su momento más crítico”.



El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el jueves públicamente que el Grupo Wagner no tenía un “fundamento legal” y señaló que el estatus jurídico de la organización privada de mercenarios debe ser examinada más a fondo. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos sostiene que los mercenarios del Grupo Wagner ya no tienen una participación significativa en las operaciones militares rusas en Ucrania después de la fallida rebelión de la organización paramilitar ocurrida el 23 de junio.



Se desconoce el paradero del exlíder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

