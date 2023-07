Putin ofrece detalles de encuentro con comandantes de grupo Wagner

Putin

14 de julio de 2023.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofreció detalles este jueves de su encuentro con Yevgueni Prigozhin y otros 35 comandantes del grupo Wagner, el cual sucedió días después del intento de insurrección armada de la compañía militar privada.



En una entrevista a un medio local, Putin asegurؚó: "Por un lado, en la reunión les di mi evaluación de lo que habían hecho en el campo de batalla; por otro lado, de lo que hicieron durante los acontecimientos del 24 de junio", cuando ocurrió el intento de rebelión.



El mandatario ruso aseveró: "Además, les mostré las posibles opciones de su futura realización del servicio militar, incluido su uso en los combates". Asimismo se conoció que les transmitió que "todos ellos podían reunirse en un mismo lugar y continuar sirviendo. Nada cambiaría para ellos".



Al ser preguntado acerca de la posibilidad de que el grupo "sea preservado como una unidad de combate", Putin respondió: "Pero la empresa militar privada Wagner no existe". "No tenemos legislación respecto a las organizaciones militares privadas, [así que] simplemente no existe", precisó.



Putin agregó que se trata de un asunto jurídico relacionado con la "legalización real" de ese tipo de grupos paramilitares. "Ese asunto debe ser debatido en la Duma (cámara baja del Parlamento) y el Gobierno. No es un asunto fácil", explicó.



Además, reconoció que los combatientes del grupo "habían luchado con dignidad" y "da pena que hayan sido arrastrados a estos acontecimientos".



Principalmente entre el Ministerio ruso de Defensa y Prigozhin, el conflicto se agravó en la noche del 24 de junio cuando el grupo Wagner ocupó el edificio del Estado Mayor del Distrito Militar del Sur, en la ciudad rusa de Rostov del Don, e informó que se dirigía hacia Moscú (capital).



Putin calificó los actos de "sublevación militar" y aseveró que "las acciones para proteger a la patria" de esa amenaza serían "contundentes". Luego Prigozhin aceptó detener el movimiento de sus fuerzas y pactó después de conversaciones con el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko.