(VIDEO) Guatemala: Inhabilitan al partido Semilla del candidato Bernardo Arévalo a petición del fiscal

14-07-23.-El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala informó este miércoles (12.07.2023) que solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla por un supuesto caso de corrupción, y la misma fue avalada por un juez penal del Organismo Judicial del país centroamericano.



El fiscal del Ministerio Público de Guatemala Rafael Curruchiche -sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo cargos de crear falsos casos en contra de exautoridades- hizo este anuncio mediante un mensaje divulgado por la entidad.





Curruchiche indicó que la decisión obedece a un caso denominado "Corrupción Semilla", por supuestas firmas falsas, y deja en el aire la candidatura de Bernardo Arévalo de León, quien avanzó a la segunda ronda presidencial en los comicios del 25 de junio.La decisión del MP no tiene precedentes en Guatemala ya que, según habían advertido sectores locales e internacionales en las últimas semanas, las cortes y la Justicia no debían inmiscuirse en los resultados de las urnas."El juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Semilla", indicó Curruchiche en el mensaje a través de los canales oficiales del Ministerio Público, sin mencionar el futuro de los comicios. La Fiscalía acusa a Semilla de supuesto financiamiento electoral ilícito y de la utilización de firmas falsas.Arévalo de León había conseguido avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios, por detrás de la ex primera dama Sandra Torres.La oficialización de los resultados estaba pendiente después de que el pasado 1 de julio la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ordenara una nueva revisión de las actas electorales, que se llevó a cabo del 4 al 6 de julio.El proceso electoral guatemalteco se vio ampliamente marcado previo a las elecciones por la suspensión de tres candidaturas con posibilidades de ganar los comicios presidenciales.El anuncio de la suspensión de Semilla llegó mientras el Tribunal Supremo Electoral se preparaba para oficializar los resultados del 25 de junio.Ante la orden de un juez de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo señaló que constituye “un golpe de Estado técnico”, pues a su criterio, grupos vinculado con la corrupción buscan evitar su participación en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto.Sin embargo, a pesar de la polémica, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la participación de Bernardo Arévalo y Sandra Torres en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, basándose en los resultados de los comicios del 25 de junio.Por su parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre la situación en Guatemala e instó a todas las partes a mantener la imparcialidad y proteger el derecho fundamental de votar ser elegido. La ONU subrayó la importancia de respetar los principios democráticos y el Estado de derecho en el país centroamericano.*Con información de efe, reuters, afp y agencias

