Más de 200 migrantes han sido rescatados por buque de salvamento en el mar Mediterráneo

13 de julio de 2023.- La víspera la Organización No Gubernamental (ONG) SOS Humanity dijo que unos 204 migrantes han sido rescatados por su buque de salvamento marítimo Humanity 1 en cuatro intervenciones llevadas a cabo desde la tarde del martes en aguas del mar Mediterráneo.Por medio de la red social Twitter, la ONG confirmó que “entre los supervivientes hay varias mujeres embarazadas y unos 50 menores no acompañados, incluidos niños y bebés”.Asimismo, se conoció que “dos de los supervivientes y tres familiares fueron evacuados por motivos médicos por las autoridades italianas”.La ONG alemana confirma que, actualmente, hay 199 supervivientes a bordo del Humanity 1 y que las autoridades italianas le han designado Ancona como puerto de desembarco.No obstante, alerta también que el puerto “está a 1 400 kilómetros del lugar del rescate. Son tres días de viaje que suponen una carga innecesaria para los rescatados. Debe asignarse inmediatamente un puerto más cercano”.Liderada por el partido de extrema derecha, Fratelli d'Italia, la coalición gubernamental en Italia aprobó a finales del 2022 un decreto que dificulta la actividad de las organizaciones privadas de salvamento marítimo.Según la normativa, los buques de salvamento deben informar, inmediatamente, de una operación y se les asigna un puerto italiano, lo que implica que no pueden, como antes, llevar a cabo varias misiones de rescate rápidas en la misma zona. Además, se les suele asignar puertos lejanos del norte de Italia.