México: Presidente AMLO pide no dejarse llevar por cárteles en Guerrero

12 de julio de 2023.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que felizmente se resolvió el caos provocado por grupos criminales en Chilpancingo, Guerrero, y pidió a la gente no dejarse llevar por ellos.



En un intercambio con un periodista en la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en el que salió el tema de la revuelta de Chilpancingo donde unos tres mil ciudadanos salieron a la calle a manifestarse, el mandatario les agradeció porque les dieron su confianza, dialogaron y solucionaron el problema.



Dijo que muchos de los que vienen de organizaciones sociales que incluso no estaban con su gobierno llamaban a no votar pues creían que éramos iguales, y ahora que se demuestra poder transformar el país por vía pacífica, aceptan que vamos triunfando.



Las últimas informaciones señalan que la Secretaría de Seguridad identificó a los organizadores, dos sujetos que pertenecen al cártel de “Los Ardillos” quienes incitaron la protesta que derivó en enfrentamientos y retención de 13 funcionarios,



Su titular, Rosa Icela Rodríguez, lo confirmó e indicó que habitantes de municipios aledaños a Chilpancingo causaron caos en la capital de Guerrero que desató bloqueos, enfrentamientos y retención de funcionarios, en una acción organizada por Gilmar Jaír y Guillermo Matías, quienes pertenecen a Los Ardillos.



El primero es investigado por organizar otras movilizaciones similares, como una de febrero de 2022 en Quechultenango, en la que se retuvo a militares para exigir la liberación de un detenido.



El segundo posee una empresa constructora y tiene diversas causas penales. Tras confirmar que la movilización fue para exigir la liberación de dos líderes de Los Ardillos, afirmó que su instrucción era privilegiar el diálogo, no caer en provocaciones y no reprimir.



López Obrador dijo que su gobierno no será rehén de nadie y solicitó a los guerrerenses dejar solos y sin base social a los criminales.



En cuanto a la exigencia para liberar a los narcotraficantes, la secretaria dijo que el poder judicial federal es quien ahora tiene esa decisión al haber sido puestos a disposición de un juez.



López Obrador solicitó a los guerrerenses “dejar solos y sin base social” a los integrantes de la delincuencia.

