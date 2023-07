(VIDEOS) Deforestación cero para el 2030: Petro y Lula se reúnen para discutir la protección de la Amazonía

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió este sábado a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la sede de la Universidad Nacional de Leticia, en el departamento de Amazonas, donde discutirán las medidas para proteger la Amazonía.





El encuentro reúne a ministros y delegados de Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, además de representantes de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, civiles y científicos.La cita se celebra en el marco de la reunión técnico-científica de la Cumbre Amazónica, que se desarrolla desde el jueves en la ciudad selvática. El viernes, los ministros de Medio Ambiente de los ochos países participantes mantuvieron una reunión e hicieron un llamado para "revertir el punto de no retorno en la Amazonía y construir de la mano de los diversos actores estrategias para salvar la selva".Amazonía: ejemplo de desarrollo sostenibleSegún el presidente brasileño, los países amazónicos tienen dos desafíos que enfrentar juntos. "Uno de ellos es institucional y se refiere al fortalecimiento del tratado de cooperación amazónica. El otro es político, y se refiere a la construcción de una nueva visión de desarrollo sostenible para la región", detalló. En este sentido, destacó que es necesaria la participación de las personas que componen el territorio. "Para eso queremos formalizar el Parlamento Amazónico", expresó.Además, resaltó la importancia de cumplir con la meta de deforestación cero de la Amazonía para el 2030, un compromiso que, según Lula, puede ser asumido durante la Cumbre de Belén, que se llevará a cabo el 8 y 9 de agosto. "La Cumbre de Belén será una oportunidad para que los ocho países amazónicos jueguen un papel protagónico en la búsqueda de soluciones compartidas", sostuvo."Mi sueño es que la Amazonía se convierta en un ejemplo de desarrollo sostenible y que pueda mostrar al mundo cómo es posible conciliar la prosperidad económica con la protección del medio ambiente y el bienestar social. Quiero una Amazonía incluyente con pleno respeto a las aspiraciones de las mujeres, de los jóvenes de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales", concluyó.¿Exploración petrolera en la selva amazónica?Por su parte, el mandatario colombiano expresó su preocupación por el acelerado proceso de destrucción de la selva amazónica y resaltó la necesidad de tomar acciones para enfrentar el cambio climático. "Esta época que nos toca vivir es y se marca a partir de que no se puede defender la vida sin el cambio, sin la transformación. El cambio se impone y no está predeterminado, lo tenemos que construir entre todos", expresó.Según Petro, para proteger la vida es necesario "transformar todo el sistema económico mundial", un paso que calificó de "revolución" basada en la descarbonización, e insistió en cambiar la matriz energética como uno de los pilares para la conservación de la Amazonía."¿Vamos a dejar explorar hidrocarburos en las selvas amazónicas?", preguntó Petro. En este sentido, sostuvo que, si bien la mayoría de naciones han vivido del petróleo y del carbón en los últimos 40 años ejerciendo su soberanía, la exploración petrolera en la selva debería ser discutida entre todos los países amazónicos.De esta manera, abogó por el planteamiento de otro camino para el desarrollo basado en "proteger la vida" y no en la destrucción de la naturaleza como se planteaba anteriormente."¿Por qué no hacer lo mismo que hicieron los del norte? Los del norte acabaron con los bosques y acabaron con los indígenas. Ese es el desarrollo", ironizó."¿Tendríamos que hacer nosotros lo mismo, o se está abriendo otra perspectiva completamente diferente? Hay otro tipo de desarrollo que tiene que ver con no tumbar el árbol, es decir que tiene que ver con proteger la vida", continuó.Por otro lado, el jefe de Estado anunció que en Colombia se ha detenido en un 76 % la deforestación durante el primer trimestre de 2023 e indicó que la meta final es llegar a cero. Además, reiteró su propuesta de canjear la deuda por compromisos climáticos, dejando atrás las economías basadas en los combustibles fósiles.

Representante de Venezuela en Cumbre Amazónica

Recordemos que desde este viernes, los ministros de Medio Ambiente de los ochos países participantes sostienen encuentros a fin de evaluar estrategias para salvar y proteger la Amazonía.

En este sentido, el titular de la cartera de Ecosocialismo de Venezuela, Josué Lorca dio a conocer en horas de la tarde de este 8 de julio que sostuvo una reunión de trabajo para evaluar las conclusiones de este encuentro.

«Para cerrar la reunión técnico-científica de la Amazonía, junto a nuestra cancillería, me reuní con el viceministro para temas multilaterales Rubén Darío Molina y el viceministro para América Latina Rander Peña, para discutir las conclusiones de este importante evento», afirmó.