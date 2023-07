Renuncia el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte

Mark Rutte

8 de julio de 2023.- El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha anunciado en La Haya que renuncia junto con todo su gabinete por falta del acuerdo en la coalición gobernante sobre el manejo de la cuestión migratoria.



"No es ningún secreto que los socios de la coalición tienen opiniones muy diferentes sobre la política migratoria", declaró Rutte ante periodistas.



"Y hoy, desgraciadamente, tenemos que concluir que aquellas diferencias son irreconciliables. Es por eso que inmediatamente […] entregaré al rey la renuncia de todo el gabinete por escrito", agregó.



Con el anuncio del primer ministro neerlandés el país ahora se enfrenta a unas elecciones generales para la cámara baja del Parlamento, de 150 escaños, a finales de este año.



División por el tema migratorio



Desde hace meses, la coalición gobernante neerlandesa intentaba llegar a un acuerdo para reducir el ingreso de migrantes al país de cerca de 18 millones de habitantes. Según reportes, las propuestas incluían crear dos clases de asilo —temporal para quienes huyen de los conflictos, y permanente para los que huyen de la persecución— y reducir la cantidad de familiares a los que se les permite reunirse con los solicitantes de asilo en el territorio nacional.



Los cuatro partidos que conformaban la coalición de Rutte buscaban una solución eficaz, teniendo en cuenta que se trata de vidas humanas. El propio primer ministro presidió las reuniones durante toda la noche del miércoles y jueves en un intento de llegar a un acuerdo aceptable para todos que permita frenar el flujo de migrantes.



No obstante, los debates pusieron de manifiesto las diferencias ideológicas entre los partidos: los que no apoyan la política de mano dura contra los migrantes (D66 y los centristas de la Unión Cristiana) y aquellos que abogan por medidas más contundentes (los conservadores del Partido Popular por la Libertad, de Rutte, junto con los demócrata-cristianos).