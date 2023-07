Rechazo internacional contra la entrega de bombas de racimo de los EEUU a Ucrania

Referencial Credito: Web

08-07-23.-El anuncio de los Estados Unidos el pasado viernes con respecto al envío de bombas de racimo ha levantado rechazo por parte de la comunidad internacional. Las bombas de racimo son un tipo de armamento ampliamente criticado para ser muy violento e imprevisible. Justamente, por eso, un centenar de países firmaron la Convención de Municiones de racimo del 2008. Entre los firmantes no está ni Rusia, ni Ucrania, ni los Estados Unidos. Justamente por eso, la Administración de Joe Biden ha recibido críticas de ONG de todo el mundo, así como de organismos internacionales, empezando por las Naciones Unidas (ONU).



El secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho en contra de "un uso continuado" de las bombas de racimo, poco antes de confirmarse oficialmente en Washington que los Estados Unidos piensan enviar este tipo de armamento en Ucrania. A la rueda de prensa diaria de su portavoz, Farhan Haq, este ha recordado que desde hace 15 años hay una convención sobre las bombas de racimo, y el secretario general "quiere que los países se ciñan a los términos de esta convención". "Como resultado, (Guterres) no quiere que haya un uso continuado de bombas de racimo en el campo de batalla", ha subrayado Haq.



El envío norteamericano de estas bombas ya ha suscitado críticas de Alemania y de organizaciones como Human Rights Watch (HWR), a quien preocupa el impacto sobre la población civil. Concretamente, HWR, ha hecho un llamamiento tanto a Ucrania como a Rusia para que dejen de utilizar bombas de racimo y ha instado a los Estados Unidos a no suministrar municiones a Kyiv.



Rechazo demócrata y satisfacción republicana



El envío de bombas de racimo en Ucrania por parte de los EE.UU. fue recibido con rechazo del bando demócrata y halagos del republicano, para los cuales mandar armamento es la manera más rápida de derrotar a Rusia. Una reacción que no deja en un buen lugar a la Administración de Biden con respecto a su partido.



Ante las críticas demócratas, el mismo Biden reconoció este viernes en una entrevista en CNN que la decisión fue "difícil" pero necesaria, ya que "los ucranianos se están quedando sin munición". Por otra parte, Los republicanos aplaudieron el paso dado. "Cuanto antes eche a Ucrania a las tropas rusas, antes estarán fuera de peligro los civiles. Mandar en Ucrania las armas que necesita es la manera más rápida de acabar la guerra", sostuvo en Twitter al senador republicano Tom Cotton.



¿Cómo son las bombas de racimo?



¿Cómo funcionan estas armas, que hace que generen rechazo entre la comunidad internacional? Básicamente, se trata de bombas que se tiran desde el aire o desde tierra y en su trayectoria se dividen en varias submuniciones. Es decir, una bomba que se fragmenta abombas más pequeñas. Si la capacidad de multiplicarse ya es un peligro evidente, se tiene que añadir el hecho de que al dividirse no se controla la dirección de las pequeñas. Son bombas que se ramifican indiscriminadamente, por eso se consideran tan crueles.

