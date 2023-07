Ecuador: sondeos preelectorales dan la ventaja a candidatos de Revolución Ciudadana

Luisa González, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez

6 de julio de 2023.- Ecuador ya está en ambiente electoral. El 20 de agosto los ecuatorianos acudirán a las urnas para celebrar las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, que fueron convocadas luego que el presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, decretara 'muerte cruzada' y disolviera a la Asamblea Nacional.



Las autoridades que resulten electas en esos comicios gobernarán apenas año y medio, hasta mayo de 2025, para culminar el período que comenzó en 2021. Para ganar en primera vuelta, de acuerdo con la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas o Código de la Democracia, alguno de los ocho candidatos que se presenta necesita obtener al menos el 40 % de los votos válidos y una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar.



A la cabeza de las encuestas está Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa, quien se presenta en dupla con Andrés Arauz, como aspirante a la vicepresidencia.



De acuerdo con un sondeo de Negocios & Estrategia publicado recientemente, realizado a 3.524 personas entre el 22 y el 26 de junio, González, abogada de 45 años, lidera la intención de voto, con 41 % de los encuestados a su favor.



En segundo lugar, con 11 % de la intención de voto, estaría el economista Otto Sonnenholzner, de 40 años, quien fue vicepresidente de Ecuador durante el mandato de Lenín Moreno y se presenta en estos comicios acompañado de Érika Paredes Sánchez como candidata a la vicepresidencia, respaldados por la alianza Actuemos, conformada por los partidos Sociedad Unida Más Acción (SUMA) y Avanza.



En tercer puesto, según esa encuesta, se posiciona Yaku Pérez, con 10 % de la intención de voto. Este candidato, de 54 años, contendió en los comicios de 2021, quedando en tercer lugar en primera vuelta, lo que le impidió pasar al balotaje. En esta oportunidad, su compañera de fórmula es Nory Pinela Morán y se presentan auspiciados por la alianza Claro que se Puede, que integran las organizaciones Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí.



En el sondeo de Negocios & Estrategias, el exasambleísta y candidato por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, cesado del Parlamento con la muerte cruzada, se ubica en cuarto lugar, con 7 % de intención de voto; seguido de Jan Topic, ecuatoriano-francés de 40 años que se presenta con el auspicio del Partido Social Cristiano (PSC), que alcanza apenas 4 %.



Con el 3 % están el exasambleísta Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), Xavier Hervas, del Movimiento Renovación Total (Reto), quien también contendió en las elecciones de 2021. Bolívar Armijos (Amigo) no llega al 1 % de intención de voto.



Un dato relevante de este sondeo es que los votos blancos o nulos llegan al 21 %, es decir, por encima del segundo puesto.



Asimismo, de las personas entrevistadas, el 62 % ya tiene decidido por quién votará, mientras que el 38 % aún no ha tomado una decisión.



Una encuesta publicada por Click Report a finales de mayo, realizada tras la disolución de la Asamblea Nacional, ya revelaba que el 32,23 % estaba dispuesto a votar por el "candidato de Correa", cuando aún no se conocía quién sería el aspirante por la RC.



En ese sondeo, Pérez recibía 25,17 % de apoyo de los entrevistados, Sonnenholzner 23,39 % y Villavicencio 19,03 %.



En caso de que ninguno de los candidatos obtenga los apoyos necesarios para ganar en primera vuelta el 20 de agosto, los dos más votados irán a balotaje, que se celebraría el 15 de octubre.



En las calles sin campaña oficial



La campaña electoral aún no ha comenzado formalmente. Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), está prevista para desarrollarse entre el 8 y el 17 de agosto.



El CNE se ha manifestado estar abierto a adelantar la campaña, no obstante, la decisión está sujeta a que todas las candidaturas presentadas queden en firme.



Sin embargo, ya los candidatos recorren las calles del país, ofrecen entrevistas en medios de comunicación y se mantienen muy activos en sus redes sociales, para intentar atraer a los votantes.



Además de buscar al nuevo presidente, el 20 de agosto también serán elegidos los 137 miembros de la Asamblea Nacional y se realizarán dos consultas populares, una sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y otra relacionada a la minería en el Chocó Andino.