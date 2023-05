Más de 2000 bancos de EEUU son potencialmente insolventes, dicen expertos bancarios

First Republic

6 de mayo de 2023.- Casi la mitad de los 4.800 bancos de EE.UU. son potencialmente insolventes porque se han acabado sus reservas de capital, opina un grupo de expertos bancarios, a los que hace referencia The Telegraph.



Las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank son solo la cima del iceberg, y más de la mitad de los prestamistas estadounidenses ya están bajo el agua, opina el profesor Amit Seru, experto en banca de la Universidad de Stanford. "Gran parte del sistema bancario estadounidense es potencialmente insolvente", afirma.



Un informe de la Institución Hoover del profesor Seru y un grupo de expertos bancarios ha mostrado que alrededor de 2.315 bancos en EE.UU. actualmente tienen activos que valen menos que sus pasivos, mientras que el valor de mercado de las carteras de préstamos de estos prestamistas es 2 billones de dólares más bajo que el valor contable declarado.



Al mismo tiempo, en opinión de este experto, los reguladores estadounidenses pueden contener la crisis de liquidez inmediata que enfrentan los prestamistas medianos, al garantizar todos los depósitos temporalmente. Sin embargo esto no abordaría la mayor crisis de solvencia.



Este jueves, las acciones del banco PacWest, con sede en California, registraron una caída en sus acciones del 60 % en medio de la agitación que vive el sector bancario estadounidense.



De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Gallup, en medio de esta inestabilidad del sistema bancario de EE.UU. prácticamente la mitad de los estadounidenses están preocupados por la seguridad de sus ahorros depositados en los bancos.



Así, un 48 % de los adultos estadounidenses dice estar preocupado por su dinero; un 19 % aseguró estar "muy" preocupado, mientras que el 29 % de los encuestados señaló estar "moderadamente" preocupado.