Corte Suprema de Colombia a Petro: “El Fiscal General de la Nación no tiene superior jerárquico”

06-05-23.-Este viernes la Corte Suprema de Colombia se pronunció haciéndole un fuerte llamado de atención al mandatario Gustavo Petro en relación al artículo 115 de la Constitución Política de esa nación, al referirun contundente mensaje al Fiscal General, Francisco Barbosa, en el que le aseguraba que al ser el mandatario de la Nación, también es su jefe.“El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa”, dijo esta mañana el mandatario.La declaración de Petro causó una avalancha de críticas por parte de políticos, constitucionalistas y analistas, quienes aseguraron que el mandatario realmente no tiene claro sus facultades mientras le recuerdan la independencia de poderes que se trazaron en la Constitución del 1991.En este sentido, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, magistrado Fernando Castillo Cadena quien además de expresar preocupación por las palabras de Petro, le recordó al primer mandatario que el Fiscal General, al pertenecer a la Rama Judicial, “no tiene superior jerárquico”."El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente", y es "un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial", le respondió la Corte a Petro.El alto tribunal detalló que "los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones".Por su parte, el fiscal Barbosa negó que sea subalterno del mandatario. Dijo: “A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe, ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi período, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió.Ante la contundente respuesta de la Corte, Petro volvió a utilizar su cuenta de Twitter para mantenerse en su posición."No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado", dijo el mandatario en un extenso mensaje en el critica la labor de la Fiscalía.