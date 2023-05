(VIDEOS) Rusia: Frustran un ataque con drones sobre el Kremlin

La noche del 2 al 3 de mayo, el régimen de Kiev intentó atacar con dos drones la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin, informó el servicio de prensa del Kremlin. Moscú califica el incidente como un ataque terrorista contra el mandatario y se reserva el derecho a responder "donde y cuando lo considere oportuno".



"Dos vehículos aéreos no tripulados fueron dirigidos contra el Kremlin. Como resultado de la oportuna actuación de los militares y servicios especiales mediante sistemas de guerra electrónica, los drones quedaron inutilizados", señala el informe.







Desde la Presidencia rusa aclaran que Putin no resultó herido por el ataque.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, especificó que el mandatario ruso no se encontraba en el Kremlin en el momento del intento de ataque y estaba en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú.



Se añade que no hubo víctimas ni daños materiales después de la caída y dispersión de fragmentos de drones en el territorio del Kremlin.



Moscú califica el ataque contra Putin de acto terrorista planificado y atentado contra el jefe del Estado.



"Consideramos estas acciones como una acción terrorista planeada y un atentado contra el presidente de la Federación de Rusia, llevado a cabo en vísperas del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros", indica el comunicado.



El servicio de prensa del presidente ruso afirmó que Rusia se reserva el derecho a responder al intento de atentado de Kiev contra el Kremlin cuando y donde lo considere oportuno.



Dmitri Peskov agregó que los planes de celebrar en la Plaza Roja el desfile militar con motivo del 78 aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria (1941-1945)—como en el espacio postsoviético llaman a la invasión y posterior expulsión de las tropas de la Alemania nazi a la URSS—se mantienen sin cambios.



El incidente provocó la decisión de las autoridades de Moscú de prohibir los vuelos de drones en la ciudad, excepto los permitidos por las instituciones federales. El alcalde de la ciudad, Serguéi Sobianin, precisó que la medida busca evitar el uso no autorizado de drones que puede obstaculizar el trabajo de las fuerzas de seguridad. Sobianin indicó que el vuelo no autorizado de este tipo de equipos constituye una infracción penada por ley.



Horas antes, los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) impidieron las actividades de una red de agentes de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que planeaba una serie de actos de sabotaje y terrorismo en el territorio de la República de Crimea.



El 26 de abril, el FSB reprimió las actividades ilegales de un ciudadano ruso que planeaba cometer un acto de sabotaje y terrorismo en la república de Crimea contra un centro sanitario del Ministerio de Defensa ruso. El sospechoso fue detenido por el FSB por preparar un ataque terrorista contra el hospital clínico naval en Simferópol.



Rusia continúa desde el 24 de febrero del año pasado una operación militar especial en Ucrania. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino. Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania, a la que apoyan con el suministro de armas y municiones, ayuda financiera y humanitaria.