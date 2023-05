(VIDEO) Petro llama al pueblo colombiano a movilizarse y salir a las calles por las "reformas del cambio"

02-05-23.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó este lunes al pueblo a movilizarse y salir a las calles para apoyar las «reformas del cambio» que impulsa su Gobierno y que no han contado con los apoyos suficientes en el Congreso.Asimismo, anticipó la posibilidad de una "revolución" si el Congreso las rechaza.Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, Petro salió al balcón de la Casa de Nariño, sede presidencial, para dirigirse a miles de personas que se congregaron en la Plaza de Armas para mostrar su apoyo al Gobierno y sus políticas.Entre aplausos y vítores, el mandatario defendió las reformas fundamentales presentadas por sus ministros al Congreso: la agraria, la de salud, la laboral y la de pensiones.«No podemos retroceder, dejar perder el impulso de los millones de colombianos que fueron a las urnas a cambiar a Colombia. No podemos dejar solas las grandes reformas del cambio», manifestó Petro, quien criticó duramente a sus opositores, principalmente en el Congreso, donde no cuenta con mayorías.El mandatario agregó: «Hemos tratado de cumplir esa directriz del pueblo que se expresó en las urnas, que supo que era el momento de dejar la barricada para ir por millones a las urnas porque era allí desde donde se podía cambiar la historia de Colombia».Enseguida arremetió contra quienes no le han dejado avanzar en sus reformas y reprochó que «unas élites que se han acostumbrado al pensamiento del esclavista, no ven en el otorgamiento de derechos la libertad, al contrario (…) creen que cuantos más derechos se le entreguen al pueblo, menos libertad».Por eso, insistió en que «el pueblo no puede dormirse, no basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y esa lucha se da con un pueblo movilizado», y «al frente de este pueblo tiene que estar la juventud, el trabajador y la clase obrera».«Creían que Petro acorralado bajaría (de) la idea de la gran transformación, del cambio social (…) y que no molestaría más (…) pero ese no es nuestro destino, nuestro destino es lograr triunfar en las reformas», añadió entre gritos de «Sí se pudo».