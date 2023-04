(VIDEO) Paraguay abre los colegios electorales para elecciones generales

Las urnas para que más de 4.7 millones de paraguayos definan el rumbo político del país al apoyar la propuesta de cambio representada por Concertación Nacional o el continuismo en el poder del Partido Colorado abrieron a las 07H00 (11H00 UTC) de este domingo .



Los colegios electorales abrieron a las 7:00 de la mañana (hora local) con más de 4,7 millones de paraguayos llamados a las urnas en las 12.171 mesas receptoras habilitadas en todo el país en 1.140 locales de votación. En el exterior se habilitaron 17 puntos distribuidos en Argentina, Brasil, España y EE.UU. con un total de 88 mesas receptoras para 41.505 electores.





En busca de ocupar la presidencia y vicepresidencia se han postulado para estos comicios 13 duplas de candidatos, si bien los principales contendientes, según la intención de voto, son el oficialista Santiago Peña con Pedro Alliana (Partido Colorado-ANR) y el opositor Efraín Alegre junto con Sole Núñez (Concertación Nacional).Detrás de ellos se ubica el senador Paraguayo Cubas (Partido Cruzada Nacional) que tiene como compañero de fórmula a Stilber Valdés.Además, se elegirán 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores y 17 juntas departamentales.Las urnas permanecerán abiertas hasta las 16:00 (hora local) de este domingo. Durante la jornada electoral está prohibido el porte de armas de fuego y las organizaciones políticas no pueden instalar mesas de consultas en un radio inferior a 200 metros de los puntos de votación.En Paraguay no existe segunda vuelta, por lo que el ganador es el candidato con el mayor número de votos. Cualquier mínima diferencia de votos le puede otorgar la victoria al político que aspira a suceder al presidente Mario Abdo Benítez.El sufragio en el país sudamericano es obligatorio para las personas entre 18 y 75 años. Quienes no acudan a votar, pero estén habilitados, se exponen a una multa de un jornal mínimo, que asciende a cerca de 100.000 guaraníes (14 dólares).Para la jornada electoral, la Policía Nacional del país tiene previsto desplegar a un total de 27.000 agentes en los centros de votación y en las inmediaciones.Al menos 41.000 paraguayos radicados en el extranjeros, están convocados a votar por un nuevo presidente y vicepresidente, congresistas y otras autoridades locales.La jornada de votación se extenderá desde las 07H00 hora local y las 16H00 hora local.De acuerdo a las autoridades electorales, se tiene previsto conocer los primeros resultados a las pocas horas de haber culminado la jornada electoral.El proceso electoral de este 30 de abril sería el octavo desde el golpe de Estado que puso fin a la dictadura de más de 35 años de Alfredo Stroessner en febrero de 1989.Con información de ActualidadRT / Telesur.