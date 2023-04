(VIDEO) EEUU: Cinco hondureños muertos durante una masacre en Texas; el autor se da a la fuga

30-04-23.-Cinco personas de nacionalidad hondureña, incluido un niño de 8 años, murieron ayer, viernes, en un tiroteo en una vivienda en el condado de San Jacinto (Texas), a unos 90 kilómetros de Houston, informó hoy la oficina del sheriff de ese condado texano, reseñó la agencia Efe.El autor de la masacre, de nacionalidad mexicana, se ha dado a la fuga y podría estar armado con un fusil de asalto AR-15, un arma usada en muchos de los tiroteos de los últimos años, dijo el sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers, en una rueda de prensa horas después del suceso.Capers explicó que las víctimas fueron disparadas en el cuello y la cabeza, como si se tratara de una "ejecución".El sospechoso ha sido identificado como Francisco Oropeza, de 39 años, y se le han imputado cinco cargos de asesinato, indicó Capers al diario The Washington Post.El sospechoso era conocido en el vecindario porque le gustaba disparar en el jardín de su casa con un fusil AR-15, dijo Capers en su comparecencia ante la prensa.Según explicó Capers, el sospechoso irrumpió en la vivienda de sus vecinos después de que ellos le pidieran que dejara de disparar en el jardín con su fusil porque era muy tarde y un bebé estaba intentando dormir.Dentro de la vivienda había diez personas. De los cinco fallecidos, tres eran mujeres, uno era un varón y el último era un niño de ocho años, detalló Capers.Cuando llegaron a la vivienda, los agentes encontraron a los adultos ya sin vida, mientras que el menor fue trasladado helicóptero a un hospital, donde murió.Otros tres niños fueron trasladados al hospital, cubiertos de sangre, pero no están heridos, indicó Capers a The Washington Post.DOS MUJERES PROTEGIERON A LOS NIÑOS CON SUS CUERPOSCuando la policía llegó, vio cómo dos de las mujeres fallecidas estaban en el dormitorio de la vivienda y sus cuerpos estaban encima de dos de los niños que sobrevivieron, en un aparente intento de protegerles de las balas, detalló Capers en esa comparecencia ante la prensa.