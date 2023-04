Brasil: Presidente Lula firma demarcación de seis tierras indígenas

Lula y una indígena de Brasil

28 de abril de 2023.- Tras el acto de clausura del Campamento Tierra Libre (ATL), el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes las primeras seis demarcaciones de tierras indígenas desde 2018.



El mandatario señaló: “Hoy tengo la alegría de firmar la ratificación de seis territorios indígenas. La lucha por la demarcación de los pueblos indígenas es una lucha por el respeto, los derechos y la protección de nuestra naturaleza y país. Estamos avanzando”.



En este sentido, fueron homologadas TI Arara do Rio Amônia, TI Kariri-Xocó, TI Rio dos Índios, TI Tremembé da Barra do Mundaú, TI Uneiuxi y TI Avá-Canoeiro.



“Vamos a tener que trabajar mucho para que podemos demarcar el mayor número posible de tierras indígenas, no solo porque es un derecho de ustedes, sino también porque si queremos llegar a 2030 con deforestación cero en la Amazonía los vamos a necesitar como protectores de los bosques”, destacó Lula.



De igual forma, el jefe de Estado decretó la reanudación del Consejo Nacional de Política Indígena (CNPI) y el establecimiento del Comité de Gestión de la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de las Tierras Indígenas (Pngati).



A su vez, fueron entregados 12.3 millones de reales (más de 2.464.000 dólares) a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) para la adquisición de insumos, herramientas y equipos para los molinos harineros, en pos de recuperar la capacidad productiva de las comunidades indígenas Yanomami.



“Los pueblos indígenas brasileños deben ser respetados y tratados con toda la dignidad que merecen. Los indígenas no deben favores a nadie. Es necesario respetar los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Es un compromiso que hice durante la campaña y cumpliremos en el Gobierno”, recalcó Lula.



De acuerdo con datos oficiales, Brasil cuenta con 732 tierras indígenas protegidas para un acumulado de 117 millones de hectáreas, lo cual representa el 13,8 por ciento de la extensión total de la nación.